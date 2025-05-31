Трамп разочарован ударами России по Украине, однако избегает критики Путина

Президент США Дональд Трамп выразил удивление и разочарование по поводу недавних ракетных и беспилотных атак России на Украину, однако воздержался от прямой критики российского лидера Владимира Путина.

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Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на CNN, журналисты которого общались с Трампом в Овальном кабинете.

"Я увидел вещи, которые меня очень удивили: запускаемые ракеты по таким городам, как Киев, во время переговоров, которые, по моему мнению, были уже очень близки к завершению. Мы собирались решить проблему — и вдруг начались обстрелы ракетами. Я очень разочарован", — сказал президент США.

В то же время, отвечая на вопрос, считает ли он Путина "плохим человеком", Трамп избежал прямого ответа. Он также упомянул президента Украины Владимира Зеленского, назвав его "очень упрямым" на уровне с Путиным.

На прошлой неделе Трамп провел телефонный разговор с президентом России. По данным источников, Путин пообещал подготовить "мирный меморандум" с предложениями по прекращению огня в Украине. Однако по состоянию на сегодняшний день, через неделю после разговора, документ в Вашингтон так и не поступил.

Учитывая продление насилия, Трамп, по словам приближенных к ситуации источников, рассматривает возможность введения новых санкций против Москвы. Глава Белого дома также выразил обеспокоенность из-за человеческих жертв и остановки мирного процесса.

Добавим, что на прошлой неделе Трамп прокомментировал масштабные удары по Украине со стороны России, заявив, что ему "не нравятся" действия российского диктатора Владимира Путина.

Впоследствии на своей странице в соцсети Truth Social Трамп выразил более резкую критику в адрес Путина, заявив, что он "совсем сошел с ума".

Помимо Путина, Трамп неоднократно критиковал и президента Украины Владимира Зеленского. Трампу не нравится риторика украинского лидера.

"Так же и президент Зеленский не оказывает своей стране никаких услуг, говоря так, как он это делает. Все, что выходит из его уст, вызывает проблемы, мне это не нравится, и лучше бы это прекратилось", — отметил Трамп.

Напомним, что Америка выйдет из переговоров между Украиной и РФ, если не увидит прогресса.