Украина передала РФ документ с позициями по перемирию и ожидает ответный "меморандум"

Министр обороны Украины и глава украинской делегации на переговорах с Россией Рустем Умеров передал российской стороне документ с украинским видением прекращения огня.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление Умерова.

Позиция Украины по прекращению огня

По словам Умерова, российская сторона обещала передать свой «меморандум» сразу после обширного обмена военнопленными, который прошел после переговоров в Стамбуле. Однако РФ «пыталась затянуть этот процесс».

"После жестких заявлений президента Трампа, европейских лидеров, президента Зеленского, доказавших, что мир объединен вокруг достижения мира для Украины, россияне наконец-то сообщили, что дописали свой "меморандум". Впрочем, они затягивают передачу документа", — отметил министр обороны.

Он также подчеркнул, что передал главе российской делегации Владимиру Медынскому документ, отражающий украинскую позицию.

Умеров также ответил на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что РФ предлагает провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле – именно там российская делегация представит свой список условий для прекращения огня.

"Мы подтверждаем готовность Украины к полному и безусловному прекращению огня и дальнейшей дипломатической работе. Мы не против встреч с россиянами и ожидаем их "меморандум", чтобы встреча была не пустой и могла реально приблизить завершение войны. Российская сторона имеет еще не менее четырех дней до вылета, чтобы передать нам для обработки ихний документ", - подчеркнул министр обороны.

Он также добавил, что Украина всегда была и всегда будет максимально конструктивной, а встречи сторон должны приносить результат. Поэтому каждая встреча должна быть должным образом подготовлена.

Зачем ждать понедельника?

Министр иностранных дел Андрей Сибига также призвал РФ "немедленно" передать свои предложения на рассмотрение украинской стороны.

"Зачем ждать понедельника? Если россияне наконец-то выработали свой "меморандум" – после десяти дней размышлений и ударов против Украины – его можно сразу передать нам. Мы ожидаем, что российская сторона не сорвет следующую встречу и немедленно подаст свои предложения на наше рассмотрение, как это и было договорено ранее".

Напомним, 16 мая в Стамбуле состоялась встреча представителей Украины, США, Турции и России.

Во время переговоров с представителями РФ основное внимание было сосредоточено на вопросе прекращения огня и проведении масштабного обмена пленными.