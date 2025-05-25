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Украина и РФ провели третий этап обмена пленными

обмен пленными
Украина и РФ провели третий обмен пленными/Владимир Зеленский

25 мая состоялся второй этап обмена пленными между Украиной и Россией в формате "1000 на 1000", о котором было договорено во время встречи в Стамбуле. Домой вернулись 303 военных.

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Об этом сообщает   Delo.ua со ссылкой на президента Владимира Зеленского.

"303 украинских защитника на дому. Третья часть обмена в формате 1000 на 1000, о котором удалось договориться в Турции, завершена", — написал он.

Среди уволенных воины нашей армии, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта.

Фото 2 — Украина и РФ провели третий этап обмена пленными
Фото 3 — Украина и РФ провели третий этап обмена пленными
Фото 4 — Украина и РФ провели третий этап обмена пленными
Фото 5 — Украина и РФ провели третий этап обмена пленными
Фото 6 — Украина и РФ провели третий этап обмена пленными
Фото 7 — Украина и РФ провели третий этап обмена пленными
Фото 8 — Украина и РФ провели третий этап обмена пленными
Фото 9 — Украина и РФ провели третий этап обмена пленными
Фото 10 — Украина и РФ провели третий этап обмена пленными
Фото 11 — Украина и РФ провели третий этап обмена пленными

"Благодарю команду, которая круглосуточно работала, чтобы успешно реализовать этот обмен. Обязательно вернем каждого и каждую из российского плена!" – добавил Зеленский.

В Координационном штабе добавили, что все 303 освобожденных сегодня защитников – мужчины, представители рядового и сержантского состава.

Освобожденные защитники обороняли Украину в Донецком и Луганском направлениях, в Запорожье и Харьковской области, в Херсонской, Сумской и Черниговской областях. Также домой возвращаются 70 защитников Мариуполя.

Трехдневный обмен "1000 на 1000" стал шестым обменом в этом году и 65-м с начала полномасштабного вторжения.

В рамках переговорного процесса и обменов с марта 2022 года Координационным штабом освобождено 5757 украинских граждан. Еще 536 украинцев удалось вернуть вне обменов.

23 мая в рамках первой части, удалось вернуть домой 390 человек, а 24 мая состоялся второй этап обмена пленными. Домой вернулись 307 военных.

Напомним, 16 мая в Стамбуле состоялись первые с 2022 года.   переговоры между Украиной и РФ, в ходе которых стороны договорились провести обмен пленными в формате "1000 на 1000".

Автор:
Татьяна Гойденко