Україна та РФ провели третій етап обміну полоненими

25 травня відбувся другий етап обміну полоненими між Україною то Росією у форматі “1000 на 1000”, про який було домовлено під час зустрічі у Стамбулі. Додому повернулися 303 військових.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на президента Володимира Зеленського.

"303 українських захисники вдома. Третю частину обміну в форматі 1000 на 1000, про який вдалося домовитись у Туреччині, завершено", - написав він.

Серед звільнених воїни нашої армії, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.

"Дякую команді, яка цілодобово працювала, щоб успішно реалізувати цей обмін. Обов’язково повернемо кожного й кожну з російського полону!" - додав Зеленський.

У Координаційний штабі додали, що усі 303 визволених сьогодні оборонців - чоловіки, представники рядового та сержантського складу.

Визволені захисники обороняли Україну на Донецькому та Луганському напрямках, на Запоріжжі та Харківщині, у Херсонській, Сумській та Чернігівській областях. Також додому повертаються 70 Оборонців Маріуполя.

Триденний обмін “1000 на 1000” став шостим обміном цього року та 65-им від початку повномасштабного вторгнення.

Загалом в межах перемовного процесу та обмінів з березня 2022 року Координаційним штабом визволено 5757 українських громадян. Ще 536 українців вдалося повернути поза обмінами.

23 травня в рамках першої частини, вдалося повернути додому 390 людей, а 24 травня відбувся другий етап обміну полоненими. Додому повернулися 307 військових.

Нагадаємо, 16 травня у Стамбулі відбулися перші з 2022 року переговори між Україною та РФ, під час яких сторони домовилися провести обмін полоненими у форматі "1000 на 1000".