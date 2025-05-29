Україна передала РФ документ з позиціями щодо перемир'я та очікує "меморандум" у відповідь

Міністр оборони України та голова української делегації на переговорах із Росією Рустем Умєров передав російській стороні документ з українським баченням припинення вогню.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на допис Умєрова.

Позиція України щодо припинення вогню

За словами Умєрова, російська сторона обіцяла передати свій «меморандум» відразу після великого обміну військовополоненими, який пройшов після перемовин у Стамбулі. Однак натомість РФ «намагалась затягнути цей процес».

"Після жорстких заяв президента Трампа, європейських лідерів, президента Зеленського, які довели, що світ обʼєднаний навколо досягнення миру для України, росіяни нарешті повідомили, що дописали свій "меморандум". Втім, вони затягують передачу документа", - зауважив міністр оборони.

Він також наголосив, що передав очільнику російської делегації Володимиру Мединському документ, який відображає українську позицію.

Умєров також відповів на заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про те, що РФ пропонує провести другий раунд перемовин 2 червня в Стамбулі — саме там російська делегація представить свій перелік умов для припинення вогню.

"Ми підтверджуємо готовність України до повного та безумовного припинення вогню та подальшої дипломатичної роботи. Ми не проти зустрічей з росіянами і очікуємо їхній "меморандум", щоб зустріч була не пустою та могла реально наблизити завершення війни. Російська сторона має ще щонайменше чотири дні до вильоту, щоб передати нам для опрацювання їхній документ", - підкреслив міністр оборони.

Він також додав, що Україна завжди була і завжди буде максимально конструктивною, а зустрічі сторін повинні давати результат. Саме тому кожна зустріч має бути належним чином підготовлена.

Навіщо чекати понеділка?

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга також закликав РФ "негайно" передати свої пропозиції на розгляд української сторони.

"Навіщо чекати понеділка? Якщо росіяни нарешті виробили свій "меморандум" – після десяти днів роздумів та ударів проти України – його можна одразу передати нам. Ми очікуємо, що російська сторона не зірве наступну зустріч і негайно подасть свої пропозиції на наш розгляд, як це і було домовлено раніше. Лише належно підготовлена зустріч може дати реальні результати", - наголосив Сибіга.

Нагадаємо, 16 травня у Стамбулі відбулася зустріч представників України, Сполучених Штатів Америки, Туреччини та Росії.

Під час переговорів з представниками РФ основна увага була зосереджена на питанні припинення вогню та проведенні масштабного обміну полоненими.