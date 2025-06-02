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Украина подготовила мирные предложения для переговоров с Россией в Стамбуле — Reuters
Украина подготовила мирные предложения для переговоров с Россией, которые должны пройти 2 июня в Стамбуле. В документе изложены ключевые условия прекращения войны и возможного разрешения конфликта.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Reuters.
Мирный план Украины для России
I. Ключевые принципы Соглашения и переговорного процесса
Прекращение огня:
- Полное и безусловное прекращение боевых действий в воздухе, на земле и на море — ключевая предпосылка для начала переговоров.
Гуманитарные мероприятия:
- Безусловный возврат всех депортированных и незаконно вывезенных украинских детей.
- Обмен всех военнопленных по принципу "всех на всех".
- Освобождение всех гражданских заложников, удерживаемых Россией.
Предотвращение повторной агрессии:
- Переговоры должны создать устойчивую основу для долгого мира и безопасности во избежание повторения конфликта.
Гарантии безопасности:
- Украина должна получить надежные международные гарантии безопасности.
- К переговорам привлекается международное сообщество по контролю выполнения договоренностей.
Суверенитет Украины:
- Украина имеет право выбирать собственный внешнеполитический курс, включая движение в ЕС и НАТО.
- Не допускаются ограничения в отношении украинских Вооруженных сил или иностранного военного присутствия на ее территории.
Территориальные вопросы:
- Международное сообщество не признает никаких территориальных изменений, совершенных Россией с 2014 года.
- Переговоры о территориях возможны только после полного прекращения огня.
Санкции:
- Снятие санкций возможно только поэтапно, с возможностью их автоматического обновления в случае нарушений.
- Российские замороженные активы используются для восстановления Украины или остаются заблокированными для выплаты репараций.
Механизм исполнения:
- Должна быть согласована четкая и сбалансированная дорожная карта реализации договоренностей.
II Согласование прекращения огня и повестки дня встречи лидеров
После встречи в Стамбуле переговоры продолжатся с фокусом на:
- Полном и безусловном прекращении огня, определении его формата и механизмов контроля;
- мерах по укреплению доверия между сторонами;
- Подготовка и согласование повестки дня и структуры будущих переговоров лидеров по основным вопросам.
- Полном и безусловном прекращении огня, определении его формата и механизмов контроля;
- мерах по укреплению доверия между сторонами;
- Подготовка и согласование повестки дня и структуры будущих переговоров лидеров по основным вопросам.
- В процессе переговоров примут участие представители США и стран Европы.
III. Прекращение огня
- Полное и безусловное прекращение огня в воздухе, на земле и в море минимум на 30 дней с возможностью продления каждые 30 дней — обязательное условие для начала мирных переговоров.
- Мониторинг режима прекращения огня будет осуществляться под руководством США при поддержке других третьих стран.
IV. Меры по укреплению доверия
- После успешного обмена военнопленными на переговорах в Стамбуле продолжится процесс обмена по принципу всех на всех.
- Россия должна, безусловно, вернуть всех депортированных и перемещенных украинских детей, а также освободить всех гражданских пленных. Эти мероприятия распространяются на все категории лиц, включенных в соответствующие списки с февраля 2014 года.
V. Встреча лидеров
- Лидеры Украины и России встретятся по согласованию ключевых аспектов окончательного мирного урегулирования.
Основные темы для согласования:
- Постоянное и полное прекращение боевых действий: условия, контроль и санкции за нарушение.
- Гарантии безопасности и предотвращение повторной агрессии.
- Территориальные вопросы.
- Экономические вопросы, компенсации и обновления. Ответственность за нарушение сделок.
- Подписание окончательного мирного соглашения.
- Постоянное и полное прекращение боевых действий: условия, контроль и санкции за нарушение.
- Гарантии безопасности и предотвращение повторной агрессии.
- Территориальные вопросы.
- Экономические вопросы, компенсации и обновления.
- Ответственность за нарушение сделок.
- Подписание окончательного мирного соглашения.
Шаги к миру: требования Путина
Напомним, Путин требует от Запада юридических гарантий нерасширение НАТО, в частности в отношении Украины, Грузии и Молдовы, в обмен на прекращение войны. В США растет разочарование — Трамп предостерег Путина от промедлений и намекнул на возможные новые санкции, обвинив Кремль в нежелании вести прямые переговоры, несмотря на успехи на фронте.
В Киеве ответили, что Россия не имеет права вето на внешнеполитический курс Украины, которая продолжает стремиться к вступлению в НАТО. Европейские столицы подтвердили неизменность политики "открытой двери" Альянса, несмотря на российские требования.
Кроме того, недавно состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. После разговора он заявил о готовности России работать над мирным меморандумом вместе с Украиной, однако Кремль готовит собственный вариант документа.