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Украина подготовила мирные предложения для переговоров с Россией в Стамбуле — Reuters

Украина
Украина представит условия мира.

Украина подготовила мирные предложения для переговоров с Россией, которые должны пройти 2 июня в Стамбуле. В документе изложены ключевые условия прекращения войны и возможного разрешения конфликта.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Reuters.

Мирный план Украины для России

I. Ключевые принципы Соглашения и переговорного процесса

Прекращение огня:

  • Полное и безусловное прекращение боевых действий в воздухе, на земле и на море — ключевая предпосылка для начала переговоров.

Гуманитарные мероприятия:

  • Безусловный возврат всех депортированных и незаконно вывезенных украинских детей.
  • Обмен всех военнопленных по принципу "всех на всех".
  • Освобождение всех гражданских заложников, удерживаемых Россией.

Предотвращение повторной агрессии:

  • Переговоры должны создать устойчивую основу для долгого мира и безопасности во избежание повторения конфликта.

Гарантии безопасности:

  • Украина должна получить надежные международные гарантии безопасности.
  • К переговорам привлекается международное сообщество по контролю выполнения договоренностей.

Суверенитет Украины:

  • Украина имеет право выбирать собственный внешнеполитический курс, включая движение в ЕС и НАТО.
  • Не допускаются ограничения в отношении украинских Вооруженных сил или иностранного военного присутствия на ее территории.

Территориальные вопросы:

  • Международное сообщество не признает никаких территориальных изменений, совершенных Россией с 2014 года.
  • Переговоры о территориях возможны только после полного прекращения огня.

Санкции:

  • Снятие санкций возможно только поэтапно, с возможностью их автоматического обновления в случае нарушений.
  • Российские замороженные активы используются для восстановления Украины или остаются заблокированными для выплаты репараций.

Механизм исполнения:

  • Должна быть согласована четкая и сбалансированная дорожная карта реализации договоренностей.

II Согласование прекращения огня и повестки дня встречи лидеров

После встречи в Стамбуле переговоры продолжатся с фокусом на:

  • Полном и безусловном прекращении огня, определении его формата и механизмов контроля;
  • мерах по укреплению доверия между сторонами;
  • Подготовка и согласование повестки дня и структуры будущих переговоров лидеров по основным вопросам.
  • Полном и безусловном прекращении огня, определении его формата и механизмов контроля;
  • мерах по укреплению доверия между сторонами;
  • Подготовка и согласование повестки дня и структуры будущих переговоров лидеров по основным вопросам.
  • В процессе переговоров примут участие представители США и стран Европы.

III. Прекращение огня

  • Полное и безусловное прекращение огня в воздухе, на земле и в море минимум на 30 дней с возможностью продления каждые 30 дней — обязательное условие для начала мирных переговоров.
  • Мониторинг режима прекращения огня будет осуществляться под руководством США при поддержке других третьих стран.

IV. Меры по укреплению доверия

  • После успешного обмена военнопленными на переговорах в Стамбуле продолжится процесс обмена по принципу всех на всех.
  • Россия должна, безусловно, вернуть всех депортированных и перемещенных украинских детей, а также освободить всех гражданских пленных. Эти мероприятия распространяются на все категории лиц, включенных в соответствующие списки с февраля 2014 года.

V. Встреча лидеров

  • Лидеры Украины и России встретятся по согласованию ключевых аспектов окончательного мирного урегулирования.

Основные темы для согласования:

  • Постоянное и полное прекращение боевых действий: условия, контроль и санкции за нарушение.
  • Гарантии безопасности и предотвращение повторной агрессии.
  • Территориальные вопросы.
  • Экономические вопросы, компенсации и обновления. Ответственность за нарушение сделок.
  • Подписание окончательного мирного соглашения.
  • Постоянное и полное прекращение боевых действий: условия, контроль и санкции за нарушение.
  • Гарантии безопасности и предотвращение повторной агрессии.
  • Территориальные вопросы.
  • Экономические вопросы, компенсации и обновления.
  • Ответственность за нарушение сделок.
  • Подписание окончательного мирного соглашения.

Шаги к миру: требования Путина

Напомним, Путин требует от Запада юридических гарантий нерасширение НАТО, в частности в отношении Украины, Грузии и Молдовы, в обмен на прекращение войны. В США растет разочарование — Трамп предостерег Путина от промедлений и намекнул на возможные новые санкции, обвинив Кремль в нежелании вести прямые переговоры, несмотря на успехи на фронте.

В Киеве ответили, что Россия не имеет права вето на внешнеполитический курс Украины, которая продолжает стремиться к вступлению в НАТО. Европейские столицы подтвердили неизменность политики "открытой двери" Альянса, несмотря на российские требования.

Кроме того, недавно состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. После разговора он заявил о готовности России работать над мирным меморандумом вместе с Украиной, однако Кремль готовит собственный вариант документа.

Автор:
Ольга Опенько