Украина подготовила мирные предложения для переговоров с Россией в Стамбуле — Reuters

Украина подготовила мирные предложения для переговоров с Россией, которые должны пройти 2 июня в Стамбуле. В документе изложены ключевые условия прекращения войны и возможного разрешения конфликта.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронировать участие

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Reuters.

Мирный план Украины для России

I. Ключевые принципы Соглашения и переговорного процесса

Прекращение огня:

Полное и безусловное прекращение боевых действий в воздухе, на земле и на море — ключевая предпосылка для начала переговоров.

Гуманитарные мероприятия:

Безусловный возврат всех депортированных и незаконно вывезенных украинских детей.

Обмен всех военнопленных по принципу "всех на всех".

Освобождение всех гражданских заложников, удерживаемых Россией.

Предотвращение повторной агрессии:

Переговоры должны создать устойчивую основу для долгого мира и безопасности во избежание повторения конфликта.

Гарантии безопасности:

Украина должна получить надежные международные гарантии безопасности.

К переговорам привлекается международное сообщество по контролю выполнения договоренностей.

Суверенитет Украины:

Украина имеет право выбирать собственный внешнеполитический курс, включая движение в ЕС и НАТО.

Не допускаются ограничения в отношении украинских Вооруженных сил или иностранного военного присутствия на ее территории.

Территориальные вопросы:

Международное сообщество не признает никаких территориальных изменений, совершенных Россией с 2014 года.

Переговоры о территориях возможны только после полного прекращения огня.

Санкции:

Снятие санкций возможно только поэтапно, с возможностью их автоматического обновления в случае нарушений.

Российские замороженные активы используются для восстановления Украины или остаются заблокированными для выплаты репараций.

Механизм исполнения:

Должна быть согласована четкая и сбалансированная дорожная карта реализации договоренностей.

II Согласование прекращения огня и повестки дня встречи лидеров

После встречи в Стамбуле переговоры продолжатся с фокусом на:

Полном и безусловном прекращении огня, определении его формата и механизмов контроля;

мерах по укреплению доверия между сторонами;

Подготовка и согласование повестки дня и структуры будущих переговоров лидеров по основным вопросам.

Полном и безусловном прекращении огня, определении его формата и механизмов контроля;

мерах по укреплению доверия между сторонами;

Подготовка и согласование повестки дня и структуры будущих переговоров лидеров по основным вопросам.

В процессе переговоров примут участие представители США и стран Европы.

III. Прекращение огня

Полное и безусловное прекращение огня в воздухе, на земле и в море минимум на 30 дней с возможностью продления каждые 30 дней — обязательное условие для начала мирных переговоров.

Мониторинг режима прекращения огня будет осуществляться под руководством США при поддержке других третьих стран.

IV. Меры по укреплению доверия

После успешного обмена военнопленными на переговорах в Стамбуле продолжится процесс обмена по принципу всех на всех.

Россия должна, безусловно, вернуть всех депортированных и перемещенных украинских детей, а также освободить всех гражданских пленных. Эти мероприятия распространяются на все категории лиц, включенных в соответствующие списки с февраля 2014 года.

V. Встреча лидеров

Лидеры Украины и России встретятся по согласованию ключевых аспектов окончательного мирного урегулирования.

Основные темы для согласования:

Постоянное и полное прекращение боевых действий: условия, контроль и санкции за нарушение.

Гарантии безопасности и предотвращение повторной агрессии.

Территориальные вопросы.

Экономические вопросы, компенсации и обновления. Ответственность за нарушение сделок.

Подписание окончательного мирного соглашения.

Постоянное и полное прекращение боевых действий: условия, контроль и санкции за нарушение.

Гарантии безопасности и предотвращение повторной агрессии.

Территориальные вопросы.

Экономические вопросы, компенсации и обновления.

Ответственность за нарушение сделок.

Подписание окончательного мирного соглашения.

Шаги к миру: требования Путина

Напомним, Путин требует от Запада юридических гарантий нерасширение НАТО, в частности в отношении Украины, Грузии и Молдовы, в обмен на прекращение войны. В США растет разочарование — Трамп предостерег Путина от промедлений и намекнул на возможные новые санкции, обвинив Кремль в нежелании вести прямые переговоры, несмотря на успехи на фронте.

В Киеве ответили, что Россия не имеет права вето на внешнеполитический курс Украины, которая продолжает стремиться к вступлению в НАТО. Европейские столицы подтвердили неизменность политики "открытой двери" Альянса, несмотря на российские требования.

Кроме того, недавно состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. После разговора он заявил о готовности России работать над мирным меморандумом вместе с Украиной, однако Кремль готовит собственный вариант документа.