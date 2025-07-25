Несмотря на вызовы войны: в Украине открывается более 2,5 аграрных компаний на каждую закрытую

С 2021 года в Украине открыли более 8 тысяч аграрных компаний, при этом на каждую закрытую приходится около 2,5 новых. Самыми активными регионами для запуска агробизнеса стали Одесская, Киевская и Львовская.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Opendatabot.

Агрокомпании в Украине

В Украине с 2021 года зарегистрировали 8644 аграрные компании. Наибольший прирост пришелся на 2021 год, когда появилось 2678 новых предприятий. С началом полномасштабного вторжения количество регистраций снизилось до 1558.

Однако уже в 2023 году аграрный сектор ожил: за год появилось 1697 новых компаний, а в этом году их уже зарегистрировано 869.

В то же время за период с 2021 по 2025 год в Украине закрылось 3 416 агропредприятий. Больше прекращений пришлось на 2021 год - 1070 компаний, а также на 2024 год - 685. В 2025 году свою деятельность прекратили уже 536 аграрных компаний.

Топ регионов Украины за открытием аграрного бизнеса

Наибольшее количество новых аграрных компаний зарегистрировано в Одесской области - 612. За ней следуют Киев из 600, Львовская область - 597, Винницкая - 591 и Днепропетровская - 535 предприятий.

Меньше новых агрокомпаний появилось в прифронтовых регионах: Луганской области — 40, Донецкой — 101 и Запорожской — 147. Также не слишком активно аграрии развивают бизнес в Черновицкой (120) и Закарпатской (171) областях.

Где чаще всего закрывают компании?

Наибольшее количество закрытых аграрных компаний приходится на Одесскую область - 606. Значительное количество прекращений деятельности также зафиксировано в Днепропетровской (225), Хмельницкой (201), Киевской (199) и Николаевской (191) областях.

Меньше всего агрокомпаний закрылось в Луганской (21), Донецкой (49), Ивано-Франковской (49) областях и в городе Киев (55).

О переезде компаний

За последние годы 1 738 аграрных компаний изменили свое место регистрации, переехав в другие регионы Украины. Из них 346 предприятий переехали в западные области.

Некоторые из этих агрокомпаний демонстрируют значительный финансовый рост:

"Фармзаат Украина" в 2024 году увеличила доход в 3,3 раза - до 770 млн грн.

"Нива-плюс" в прошлом году заработала 530 млн. грн., что на 50% больше, чем в 2023 году.

"Агропромтехника" увеличила доход в 2,7 раза, достигнув 392 млн. грн.

"Краснопавловский КХП" получил 308 млн грн, что в 1,3 раза больше, чем в прошлом году.

"Агрофирма Малиновская" увеличила доход в 2,8 раза до 299 млн грн.

Напомним, украинские фермеры получат более 1 млрд грн в рамках третьего транша помощи по проекту ARISE. Денежные средства направляются на поддержку малых сельхозпроизводителей в виде субсидий на землю и дотаций за содержание скота. Выплаты должны быть завершены до конца июля.