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Українські фермери отримають ще 1 млрд грн дотацій на землю та худобу

корови на полі
Фермери отримають дотаційні виплати / Freepik

Українські фермери отримають понад 1 млрд грн у межах третього траншу допомоги за проєктом ARISE. Кошти спрямовуються на підтримку малих сільгоспвиробників у вигляді субсидій на землю та дотацій за утримання худоби. Виплати мають завершити до кінця липня.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра аграрної політики та продовольства Віталія Коваля.

Державна підтримка агросектору

Українські аграрії отримають понад 1 мільярд гривень допомоги в межах третього траншу проєкту Arise. Кошти вже спрямовуються на підтримку малих сільськогосподарських виробників, зокрема фермерських господарств, які забезпечують продовольчу безпеку країни.

Виплати здійснюються за трьома напрямками:

  • субсидія на оброблювані гектари землі;
  • дотація за утримання корів;
  • дотація за утримання овець і кіз.

Фінансову підтримку надає Укрдержфонд. Завершити виплати планується до кінця липня.

Допомогу можуть отримати виробники, які:

  • зареєстровані в Державному аграрному реєстрі;
  • подали заявку у встановлений термін і з дотриманням умов;
  • не отримували аналогічної підтримки торік;
  • включені до офіційного переліку отримувачів.

Нагадаємо, у квітні 2025 року перші виплати спеціальної бюджетної дотації  фермерським господарствам та іншим виробникам сільськогосподарської продукції отримали 7 766 аграріїв на загальну суму 386,5 млн грн.

 220,78 млн грн виділили для утримання великої рогатої худоби (корів) усіх напрямів продуктивності. 165,77 млн грн –  для утримання маточного поголів’я кіз та/або овець.

Автор:
Ольга Опенько