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Українські фермери отримають ще 1 млрд грн дотацій на землю та худобу
Українські фермери отримають понад 1 млрд грн у межах третього траншу допомоги за проєктом ARISE. Кошти спрямовуються на підтримку малих сільгоспвиробників у вигляді субсидій на землю та дотацій за утримання худоби. Виплати мають завершити до кінця липня.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра аграрної політики та продовольства Віталія Коваля.
Державна підтримка агросектору
Українські аграрії отримають понад 1 мільярд гривень допомоги в межах третього траншу проєкту Arise. Кошти вже спрямовуються на підтримку малих сільськогосподарських виробників, зокрема фермерських господарств, які забезпечують продовольчу безпеку країни.
Виплати здійснюються за трьома напрямками:
- субсидія на оброблювані гектари землі;
- дотація за утримання корів;
- дотація за утримання овець і кіз.
Фінансову підтримку надає Укрдержфонд. Завершити виплати планується до кінця липня.
Допомогу можуть отримати виробники, які:
- зареєстровані в Державному аграрному реєстрі;
- подали заявку у встановлений термін і з дотриманням умов;
- не отримували аналогічної підтримки торік;
- включені до офіційного переліку отримувачів.
Нагадаємо, у квітні 2025 року перші виплати спеціальної бюджетної дотації фермерським господарствам та іншим виробникам сільськогосподарської продукції отримали 7 766 аграріїв на загальну суму 386,5 млн грн.
220,78 млн грн виділили для утримання великої рогатої худоби (корів) усіх напрямів продуктивності. 165,77 млн грн – для утримання маточного поголів’я кіз та/або овець.