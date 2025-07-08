Українські фермери отримають ще 1 млрд грн дотацій на землю та худобу

Українські фермери отримають понад 1 млрд грн у межах третього траншу допомоги за проєктом ARISE. Кошти спрямовуються на підтримку малих сільгоспвиробників у вигляді субсидій на землю та дотацій за утримання худоби. Виплати мають завершити до кінця липня.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра аграрної політики та продовольства Віталія Коваля.

Державна підтримка агросектору

Українські аграрії отримають понад 1 мільярд гривень допомоги в межах третього траншу проєкту Arise. Кошти вже спрямовуються на підтримку малих сільськогосподарських виробників, зокрема фермерських господарств, які забезпечують продовольчу безпеку країни.

Виплати здійснюються за трьома напрямками:

субсидія на оброблювані гектари землі;

дотація за утримання корів;

дотація за утримання овець і кіз.

Фінансову підтримку надає Укрдержфонд. Завершити виплати планується до кінця липня.

Допомогу можуть отримати виробники, які:

зареєстровані в Державному аграрному реєстрі;

подали заявку у встановлений термін і з дотриманням умов;

не отримували аналогічної підтримки торік;

включені до офіційного переліку отримувачів.

Нагадаємо, у квітні 2025 року перші виплати спеціальної бюджетної дотації фермерським господарствам та іншим виробникам сільськогосподарської продукції отримали 7 766 аграріїв на загальну суму 386,5 млн грн.

220,78 млн грн виділили для утримання великої рогатої худоби (корів) усіх напрямів продуктивності. 165,77 млн грн – для утримання маточного поголів’я кіз та/або овець.