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Украинские фермеры получат еще 1 млрд грн дотаций на землю и скот

коровы на поле
Фермеры получат дотационные выплаты / Freepik

Украинские фермеры получат более 1 млрд грн в рамках третьего транша помощи по проекту ARISE. Денежные средства направляются на поддержку малых сельхозпроизводителей в виде субсидий на землю и дотаций за содержание скота. Выплаты должны быть завершены до конца июля.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение министра аграрной политики и продовольствия Виталия Коваля.

Государственная поддержка агросектора

Украинские аграрии получат более 1 миллиарда гривен помощи в пределах третьего транша проекта Arise. Денежные средства уже направляются на поддержку малых сельскохозяйственных производителей, в частности фермерских хозяйств, обеспечивающих продовольственную безопасность страны.

Выплаты производятся по трем направлениям:

  • субсидия на возделываемые гектары земли;
  • дотация за содержание коров;
  • дотация за содержание овец и коз.

Финансовую поддержку оказывает Укргосфонд. Завершить выплаты планируется к концу июля.

Помощь могут получить производители, которые:

  • зарегистрированные в Государственном аграрном реестре;
  • подали заявку в установленный срок и с соблюдением условий;
  • не получали аналогичную поддержку в прошлом году;
  • включены в официальный перечень получателей.

Напомним, в апреле 2025 года первые выплаты специальной бюджетной дотации фермерским хозяйствам и другим производителям сельскохозяйственной продукции получили 7766 аграриев на общую сумму 386,5 млн грн.

220,78 млн грн выделили для содержания крупного рогатого скота (коров) всех направлений продуктивности. 165,77 млн грн – для содержания маточного поголовья коз и/или овец.

Автор:
Ольга Опенько