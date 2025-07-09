С начала года аграрии привлекли более 29 миллиардов гривен по программе "Доступные кредиты 5-7-9%"

В первом полугодии 2025 г. программа "Доступные кредиты 5-7-9%" осталась ключевым инструментом финансовой поддержки украинских аграриев. С января 4592 сельскохозяйственных предприятия привлекли почти 29,2 миллиарда гривен по этой государственной программе.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение Минагрополитики.

Отмечается, что с начала года кредиты в рамках программы предоставляются только агропредприятиям, которые зарегистрировались в электронном реестре ГАР. Такое требование позволяет лучше контролировать использование и повысить прозрачность процесса.

Больше льготных кредитов было выдано в Киевской области — 404 аграрии получили финансирование на сумму 2,7 миллиарда гривен. На втором месте – Одесщина с 391 предприятием и 2,5 миллиардами гривен. Далее следуют Черниговская область (2,4 млрд грн), Кировоградская и Винницкая области (по 2,2 млрд грн), Харьковская (1,9 млрд грн) и Львовская (1,6 млрд грн).

Всего по разным программам финансирования с начала года уже 9 843 агропредприятия привлекли более 65,7 миллиарда гривен кредитных ресурсов. В 2024 году этот показатель достиг 104,5 миллиарда гривен, из которых 46,9 миллиарда — именно по программе "5-7-9%".

Напомним, ФРП обнародовал интересную статистику по результатам государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9" от ее старта 3 февраля 2020-го до 2025 года. После введения военного положения в Украине данная программа стала единственным действенным инструментом на рынке банковского кредитования бизнеса.