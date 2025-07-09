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З початку року аграрії залучили понад 29 мільярдів гривень за програмою "5-7-9%"

кредит
Аграрії залучили понад 29 мільярдів гривень кредитів / Depositphotos

У першому півріччі 2025 року програма "Доступні кредити 5-7-9%" залишилася ключовим інструментом фінансової підтримки українських аграріїв. З січня 4 592 сільськогосподарських підприємства залучили майже 29,2 мільярда гривень за цією державною програмою.

Про це інформує Delo.ua з посиланням повідомлення Мінагрополітики.

Зазначається, що з початку року кредити в рамках програми надаються лише тим агропідприємствам, які зареєструвалися в електронному реєстрі ДАР. Така вимога дозволяє краще контролювати використання коштів і підвищити прозорість процесу.

Найбільше пільгових кредитів було видано в Київській області — 404 аграрії отримали фінансування на суму 2,7 мільярда гривень. На другому місці — Одещина з 391 підприємством і 2,5 мільярдами гривень. Далі йдуть Чернігівська область (2,4 млрд грн), Кіровоградська та Вінницька області (по 2,2 млрд грн), Харківська (1,9 млрд грн) і Львівська (1,6 млрд грн).

Загалом за різними програмами фінансування з початку року вже 9 843 агропідприємства залучили понад 65,7 мільярда гривень кредитних ресурсів. У 2024 році цей показник сягнув 104,5 мільярда гривень, із яких 46,9 мільярда — саме за програмою "5-7-9%".

Нагадаємо, ФРП оприлюднив цікаву статистику щодо результатів державної програми "Доступні кредити 5-7-9" від її старту 3 лютого 2020-го до 2025 року.Після запровадження воєнного стану в Україні дана програма стала чи не єдиним дієвим інструментом на ринку банківського кредитування бізнесу.

Автор:
Тетяна Гойденко