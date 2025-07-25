Попри виклики війни: в Україні відкривається понад 2,5 аграрних компаній на кожну закриту

З 2021 року в Україні відкрили понад 8 тисяч аграрних компаній, при цьому на кожну закриту припадає близько 2,5 нових. Найактивнішими регіонами для запуску агробізнесу стали Одещина, Київ та Львівщина.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Opendatabot.

Агрокомпанії в Україні

В Україні з 2021 року зареєстрували 8 644 аграрні компанії. Найбільший приріст припав на 2021 рік, коли з’явилося 2 678 нових підприємств. З початком повномасштабного вторгнення кількість реєстрацій знизилася до 1 558.

Проте вже у 2023 році аграрний сектор ожив: за рік з’явилося 1 697 нових компаній, а цього року їх уже зареєстровано 869.

Водночас за період з 2021 по 2025 рік в Україні закрилися 3 416 агропідприємств. Найбільше припинень припало на 2021 рік — 1 070 компаній, а також на 2024 рік — 685. У 2025 році свою діяльність припинили вже 536 аграрних компаній.

Топ регіонів України за відкриттям аграрного бізнесу

Найбільша кількість нових аграрних компаній зареєстрована в Одеській області — 612. За нею слідують Київ із 600, Львівська область — 597, Вінницька — 591 та Дніпропетровська — 535 підприємств.

Найменше нових агрокомпаній з’явилося в прифронтових регіонах: Луганській області — 40, Донецькій — 101 та Запорізькій — 147. Також не надто активно аграрії розвивають бізнес у Чернівецькій (120) та Закарпатській (171) областях.

Де найчастіше закривають компанії?

Найбільша кількість закритих аграрних компаній припадає на Одеську область — 606. Значна кількість припинень діяльності також зафіксована у Дніпропетровській (225), Хмельницькій (201), Київській (199) та Миколаївській (191) областях.

Найменше агрокомпаній закрилося в Луганській (21), Донецькій (49), Івано-Франківській (49) областях та у місті Київ (55).

Про переїзд компаній

За останні роки 1 738 аграрних компаній змінили своє місце реєстрації, переїхавши до інших регіонів України. З них 346 підприємств переїхали до західних областей. Найбільше релокантів обрали Львівщину — 166 компаній. Також популярністю серед бізнесів, що змінюють локацію, користуються Рівненська область (54 компанії), Волинська (39), Хмельницька (30) та Закарпатська (19).

Деякі з цих агрокомпаній демонструють значне фінансове зростання:

"Фармзаат Україна" у 2024 році збільшила дохід у 3,3 раза — до 770 млн грн.

"Нива-плюс" торік заробила 530 млн грн, що на 50% більше, ніж у 2023 році.

"Агропромтехніка" збільшила дохід у 2,7 раза, досягнувши 392 млн грн.

"Краснопавлівський КХП" отримав 308 млн грн, що в 1,3 раза більше, ніж у попередньому році.

"Агрофірма Малинівська" збільшила дохід у 2,8 раза, до 299 млн грн.

Нагадаємо, українські фермери отримають понад 1 млрд грн у межах третього траншу допомоги за проєктом ARISE. Кошти спрямовуються на підтримку малих сільгоспвиробників у вигляді субсидій на землю та дотацій за утримання худоби. Виплати мають завершити до кінця липня.