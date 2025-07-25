Бизнес исправляет цены самостоятельно: в бюджет поступило 2,1 млрд грн налога на прибыль

Украинский бизнес все чаще самостоятельно корректирует цены в контролируемых операциях. С 2022 года по июнь 2025-го благодаря таким инициативам компаний в государственный бюджет поступило 2,1 миллиарда гривен по налогу на прибыль.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение председателя парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева.

Кроме того, были уменьшены убытки на 7,7 миллиарда гривен и увеличена налогооблагаемая прибыль на 19,5 миллиарда.

Эти показатели составляют более 40% всех добровольных корректировок с момента введения в Украине правил трансфертного ценообразования. Как отмечает Гетманцев, это прямое свидетельство эффективности "антиофшорной" реформы.

Отдельное внимание уделено корректировкам за прошедшие годы. Более 35% всех приложений по трансфертному ценообразованию касаются предыдущих налоговых периодов. В частности, компании активно представляют отчетность за 2015 год — в связи с приближением завершения срока налоговой давности.

Добавим, что в сфере частной охраны в Украине фиксируется критически низкий уровень налоговой дисциплины, несмотря на рост доходов компаний. В первом полугодии 2025 года уровень уплаты НДС в секторе составил всего 13%.