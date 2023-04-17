Через дії росіян Азовському морю загрожує мор риби – Маріупольська міськрада

Окупанти розпочали будівництво перекриття через річку Кальчик, забудова відбувається варварськими методами із застосуванням шлаку. Через його потрапляння до води у річці може початися мор риби.

Про це повідомляє міська рада Маріуполя.

Зазначається, що наразі відбувається нерест, а такі дії не дозволяють збільшуватися популяції риби ще й у Азовському морі. Росіяни керуються методами радянських часів, де питання екології не були у пріоритеті.

"Окупанти свідомими діями знищують екосистему річки та Азовського моря. Після деокупації одним з серйозних викликів буде вирішення екологічних проблем в місті. Забруднення грунту, річок та стихійні сміттєзвалища в середині Маріуполя. Це лише те, що ми розуміємо зараз. Яка ситуація насправді – це ще відкрите питання", - заявив мер Вадим Бойченко.

Нагадаємо, в лютому в Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів оцінили шкоду, яку завдали російські окупанти українській живій природі за рік війни, у майже 1,9 трильйона гривень.