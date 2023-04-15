В Мариуполе прогремели два мощных взрыва

В оккупированном Мариуполе Донецкой области раздались взрывы. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.

"Только что два мощных взрыва в Мариуполе" - написал Андрющенко.

Больше деталей о "прилетах" местные власти не сообщают.

Как стало известно, Мариуполь будут "отстраивать" беларуские заключенные, осужденные за нетяжкие преступления. Оккупационные власти свозят преступников для строительных работ.

Ранее мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что после оккупантов понадобится 20 лет, чтобы полностью восстановить город. Если говорить о критическом восстановлении, критической инфраструктуре, стабилизации ситуации, восстановлении всех коммунальных сфер и направлений – нужно 14 млрд грн.

В начале апреля на месте массового захоронения вблизи оккупированного Мариуполя был обнаружен сектор свежих захоронений.

Среди основных причин высокой смертности, которые называют Мариупольский городской совет, - критически плохой уровень медицины в оккупированном городе.

В Мариуполе не хватает врачей, в медицинских учреждениях отсутствует необходимое оборудование и лекарства. Мариупольцы не имеют доступа к нормальному лечению.

Напомним, на прошлой неделе в Мелитополе Запорожской области взорвали технику, которую россияне завозили несколько дней.