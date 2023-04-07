В Мелитополе взорвали важный груз - городской голова

В Мелитополе взорвали технику, которую россияне завозили несколько дней. Об этом заявил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

Начиная с понедельника 27 марта, прогремели взрывы в Мелитополе, Федоровке, Веселом, близ Молочанска, Токмака, Мирного. Потом несколько раз снова было громко в Мелитополе.

“Вчера вечером отминусовали вражескую военную базу в Веселом. Знаково, что логово орков находилось на свалке. Выбрали для себя наиболее подходящее место, теперь там навсегда покоятся”, - написал городской голова Мелитополя Иван Фккдоров.

Вечером 6 апреля на севере оккупированного россиянами Мелитополя Запорожской области прогремели несколько взрывов.

Утром5 апреля во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области в северных и западных районах города прогремели взрывы.

“За несколько дней до этого оккупанты свозили в поселок военную технику и глушили мобильную связь, чтобы жители не могли о ней сообщить. Однако очередной террор рашистов им не помог”, - добавил глава Мелитополя.

Напомним, в центре Мелитополя 14 марта 2023 года взорвали известного коллаборанта Ивана Ткача. Он занимался перевозкой российских военных и, в частности, наемников ППК "Вагнер" к линии боевого столкновения в Запорожской области.