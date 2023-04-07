У Мелітополі підірвали важливий вантаж - міський голова

У Мелітополі підірвали техніку, яку росіяни завозили кілька днів. Про це заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Починаючи з понеділка 27 березня, пролунали вибухи у Мелітополі, Федорівці, Веселому, поблизу Молочанська, Токмака, Мирного. Потім декілька разів знову було гучно у Мелітополі.

“Вчора ввечері відмінусовано ворожу військову базу у Веселому. Знаково, що лігво орків знаходилось на звалищі. Обрали для себе найбільш підходяще місце, тепер назавжди там спочивають”, - написав міський голова Мелітополя Іван Фккдоров.

Увечері 6 квітня на півночі окупованого росіянами Мелітополя Запорізької області прогриміли декілька вибухів.

Вранці 5 квітня у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області, у північних і західних районах міста, прогриміли вибухи.

“За декілька днів до цього окупанти звозили у селище військову техніку і глушили мобільний звя’зок, щоб жителі не могли про неї повідомити. Проте черговий терор рашистів їм не допоміг”, - додав очільник Мелітополя.

Нагадаємо, в центрі Мелітополя 14 березня 2023 року підірвали відомого колаборанта Івана Ткача. Він займався перевезенням російських військових та, зокрема, найманців ПВК "Вагнер" до лінії бойового зіткнення у Запорізькій області.