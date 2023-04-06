За катування людей в Бучі – в Україні судитимуть військових РФ

Чотирьох російських військовослужбовців, які катували мирних жителів Бучі та імітували їхню страту, судитимуть. Про це повідомляють в Офісі Генерального прокурора.

Прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт в порядку спеціального досудового розслідування стосовно підполковника, двох сержантів та рядового 64-окремої мотострілецької бригади 35 загальновійськової армії РФ.

Їх підозрюють в жорстокому поводженні з цивільним населенням (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними розслідування, у березні 2022 року під час окупації міста Буча, озброєні обвинувачені разом з іншими невстановленими військовослужбовцями РФ вдерлися до будинку одного з місцевих мешканців.

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно підполковника, двох сержантів та рядового 64-окремої мотострілецької бригади 35 загальновійськової армії РФ. Дані: Офіс Генерального прокурора

За наказом підполковника військовослужбовці РФ вивели господаря будинку на вулицю, повалили на землю та почали його бити, вимагаючи надати інформацію про патріотично налаштованих мешканців Бучі.

“Далі потерпілому зав’язали очі рушником та привели до штабу окупантів, де утримували цивільних осіб. Там чоловіка продовжили бити, змусили повністю роздягнутися і шукали на його тілі татуювання. З метою залякування обвинувачені імітували страту інших осіб, присутніх в тому ж приміщенні”, - повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Потерпілому вдалося втекти від російських військових, коли вони повели на страту інших мирних мешканців.

Нагадаємо, 31 березня 2023 року в Офісі Генерального прокурора повідомили, що за час російської окупації у Бучанському районі було скоєно більше 9000 воєнних злочинів. Кожного дня росіяни здійснювали понад 270 злочинів.

1400 мирних мешканців було вбито. Багато серед — закатовано. Серед загиблих — 37 дітей. Ще 52 дітей було поранено.

За час окупації Бучі російськими військами, що тривала понад місяць до 31 березня, було пошкоджено 2512 споруд, з яких 301 будівля зазнала повного або сильного руйнування.

Зазначимо, на Запоріжжі судитимуть "військового коменданта" Мелітополя та окупаційного "директора" порту Бердянська. Командир тактичної групи військ національної гвардії РФ був призначений "військовим комендантом" з початку окупації Мелітопольського району. Також підозрюваний разом зі своїми спільниками з числа військових держави-агресора ініціював викрадення керівниці одного з місцевих закладів освіти.