9000 злочинів за 33 дні окупації Бучі - Офіс Генпрокурора опублікував статистику

За час російської окупації у Бучанському районі було скоєно більше 9000 воєнних злочинів. Кожного дня росіяни здійснювали понад 270 злочинів. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора у Telegram в річницю звільнення Бучанського району.

За даними Офісу Генпрокурора, 1400 мирних мешканців було вбито. Багато серед — закатовано. Серед загиблих — 37 дітей. Ще 52 дітей було поранено.

“За цей рік органи прокуратури повідомили про підозру майже сотні військових РФ. До суду скеровано обвинувальні акти стосовно 35. Серед них — генерал-полковник, командувач Центрального військового округу РФ, який безпосередньо керував окупацією Сумської, Чернігівської та Київської областей. До 12 років позбавлення волі засуджено двох військовослужбовців РФ за незаконне позбавлення волі цивільних і мародерство” — заявив Генпрокурор Андрій Костін.

Для розслідування злочинів провели 28000 слідчих дій, 11500 допитів постраждалих і свідків, 7400 судово-медичних та інших експертиз.

Дані: Офіс Генерального прокурора

Нагадаємо, що з 27 лютого до 31 березня 2022 року Бучанський район перебував під російською окупацією.

Зазначимо, збитки Бучі від війни виявилися вп'ятеро меншими, ніж для Ірпеня. Аналітичний центр KSE Institute оцінює збитки від війни для інфраструктури міста Буча Київської області у 5,2 мільярда гривень, або 191,3 мільйона доларів.

За час окупації міста російськими військами, що тривала понад місяць до 31 березня, було пошкоджено 2512 споруд, з яких 301 будівля зазнала повного або сильного руйнування.

Майже половину збитків для інфраструктури Бучі складають збитки житловому фонду – 2,4 мільярда, з яких збитки через руйнування багатоквартирних будинків оцінено у 1,6 мільярда, а приватних будинків - у майже 679 мільйонів гривень.