9000 преступлений за 33 дня оккупации Бучи – Офис Генпрокурора опубликовал статистику

За время российской оккупации в Бучанском районе было совершено более 9000 военных преступлений. Каждый день россияне совершали более 270 преступлений. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора в Telegram в годовщину увольнения Бучанского района.

По данным Офиса Генпрокурора, 1400 мирных жителей были убиты. Многие среди замучены. Среди погибших – 37 детей. Еще 52 детей были ранены.

“За этот год органы прокуратуры уведомили о подозрении почти сотни военных РФ. В суд направлены обвинительные акты в отношении 35. Среди них — генерал-полковник, командующий Центральным военным округом РФ, непосредственно руководивший оккупацией Сумской, Черниговской и Киевской областей. К 12 годам лишения свободы приговорены двое военнослужащих РФ за незаконное лишение свободы гражданских и мародерство” — заявил Генпрокурор Андрей Костин.

Для расследования преступлений было проведено 28000 следственных действий, 11500 допросов пострадавших и свидетелей, 7400 судебно-медицинских и других экспертиз.

Данные: Офис Генерального прокурора

Напомним, что с 27 февраля по 31 марта 2022 года Бучанский район находился под российской оккупацией.

Отметим, убытки Бучи от войны оказались в пять раз меньше, чем для Ирпеня. Аналитический центр KSE Institute оценивает ущерб от войны для инфраструктуры города Буча Киевской области в 5,2 миллиарда гривен, или 191,3 миллиона долларов.

За время оккупации города российскими войсками, длившейся более месяца до 31 марта, было повреждено 2512 сооружений, из которых 301 здание потерпело полное или сильное разрушение.

Почти половина убытков для инфраструктуры Бучи составляют убытки жилищному фонду – 2,4 миллиарда, из которых убытки из-за разрушения многоквартирных домов оценены в 1,6 миллиарда, а частных домов – почти в 679 миллионов гривен.