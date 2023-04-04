На Запоріжжі судитимуть "військового коменданта" Мелітополя та окупаційного "директора" порту Бердянська

Запорізька обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно "військового коменданта" російської окупаційної адміністрації Мелітополя, якого обвинувачують в порушенні законів та звичаїв війни за попередньою змовою групою осіб (частина 2 статті 28, частина 1 статті 438 Кримінального кодексу).

Як повідомляють в прокуратурі, розслідуванням Управління Служби безпеки України в Запорізькій області встановлено, що командир тактичної групи військ національної гвардії РФ був призначений "військовим комендантом" з початку окупації Мелітопольського району.

"На виконання його злочинних наказів військовослужбовці РФ затримували мирних жителів, які своєю активною громадянською позицією могли "заважати" впровадженню та реалізації окупаційної політики. Їх доправляли до "військової комендатури", де застосовували фізичне та психологічне насильство", - вказують у відомстві.

Також підозрюваний разом зі своїми спільниками з числа військових держави-агресора ініціював викрадення керівниці одного з місцевих закладів освіти. Жінку помістили до камери, де утримували з мінімальною кількістю води без облаштованого санвузла та їжі. Їй влаштовували допити виключно в нічний час, змушуючи до співпраці з ворогом.

Крім цього, обласна прокуратура передала до суду іншу справу, розслідувану СБУ, - проти колишнього начальника відділу оперативного реагування служби безпеки Бердянського морського торговельного порту Володимира Стельмаченка, якого звинувачують в пособництві державі-агресору (частина 1 статті 111-2 Кримінального кодексу).

За даними слідства, в квітні 2022 року фігурант, заручившись підтримкою представників окупаційної адміністрації, погодився на призначення "виконуючим обов'язки начальника Бердянського МТП", а з липня 2022 року за наказом керівника окупаційної адміністрації Запорізької області став так званим "директором державного унітарного підприємства Запорізької області "Бердянський МТП".

"Псевдокерівник добровільно надавав допомогу ворогу у перевлаштуванні роботи морського порту на користь країни-агресора. Організував інвентаризацію майна портового господарства з подальшою передачею у власність ворога належних Україні матеріальних цінностей - буксирів, портових кранів, автонавантажувачів, автомобільну вантажну техніку тощо", - вказують у відомстві.

Працюючи на окупаційну владу, він також забезпечив вилучення зерна з агропромислових комплексів та зернових терміналів Запорізької області з метою його незаконного вивезення, а в своїх інтерв’ю російським пропагандистським ЗМІ активно розповідав про діяльність підприємства в "плідній" взаємодії з окупаційною адміністрацією РФ.