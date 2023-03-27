СБУ повідомила про підозру двом "посадовцям" окупаційної адміністрації під Бердянськом

Управління Служби безпеки України повідомило про підозру в колабораціонізмі двом "заступникам голови Чернігівської військово–цивільної адміністрації", повідомляє обласна прокуратура.

Окупаційним псевдопосадовцям з Чернігівки інкримінують частину 5 статті 111-1 Кримінального кодексу (добровільне зайняття посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій у незаконних органах влади на окупованій території).

За даними слідства, мешканці Бердянського району після повномасштабного вторгнення Росії почали співпрацювати з ворогом і погодились на призначення заступниками голови у незаконний орган влади.

Працюючи на "посадах", підозрювані забезпечували безперешкодну роботу окупаційної адміністрації, розпоряджались коштами та майном Чернігівської селищної ради, організовували інвентаризацію об’єктів нерухомості з метою пошуку та подальшої "націоналізації" майна підприємств та установ України, власники та керівники яких вимушені були виїхати на підконтрольну Україні територію.

Також вони формували в підконтрольних закладах освіти матеріально-технічну базу та підшукували персонал для подальшої інтеграції навчального процесу за стандартами освіти країни-агресора.

Крім того, фігуранти організовували серед мешканців Чернігівської громади агітаційні заходи, на яких переконували, що РФ "не є їхнім ворогом" та закликали до підтримки окупаційної влади та військ.

Нагадаємо також, що нещодавно УСБУ в Запорізькій області повідомило про підозру в колабораціонізмі 20-річній головній редакторці місцевої газети, яка також отримала посаду і у "ВЦА" в Чернігівці.

У січні ж Державне бюро розслідувань повідомляло про завершення заочного розслідування проти дев’ятьох колишніх правоохоронців з Чернігівки, які нині працюють на ворога і, зокрема, грабували квартири та будинки своїх колишніх товаришів по службі, які евакуювались на вільну територію України.