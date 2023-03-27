СБУ сообщила о подозрении двум "чиновникам" оккупационной администрации под Бердянском

Управление Службы безопасности Украины сообщило о подозрении в коллаборационизме двум "заместителям главы Черниговской военно-гражданской администрации", сообщает областная прокуратура.

Оккупационным псевдочиновникам из Черниговки инкриминируют часть 5 статьи 111-1 Уголовного кодекса (добровольное занятие должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций в незаконных органах власти на оккупированной территории).

По данным следствия, жители Бердянского района после полномасштабного вторжения России начали сотрудничать с врагом и согласились на свое назначение заместителеями главы незаконного органа власти.

Работая на этих "должностях", подозреваемые обеспечивали беспрепятственную работу оккупационной администрации, распоряжались средствами и имуществом Черниговского поселкового совета, организовывали инвентаризацию объектов недвижимости с целью поиска и дальнейшей "национализации" имущества предприятий и учреждений Украины, владельцы и руководители которых вынуждены были выехать на подконтрольную Украине территорию.

Также они формировали в подконтрольных учебных заведениях материально-техническую базу и подыскивали персонал для дальнейшей интеграции учебного процесса согласно стандартам образования страны-агрессора.

Кроме того, фигуранты организовывали среди жителей Черниговской общины агитационные мероприятия, на которых убеждали, что РФ "не является их врагом", и призывали к поддержке оккупационных властей и войск.

Напомним также, что недавно УСБУ в Запорожской области сообщило о подозрении в коллаборационизме 20-летней главному редактору местной газеты, которая также получила должность и в "ВГА" в Черниговке.

В январе же Государственное бюро расследований сообщало о завершении заочного расследования против девяти бывших правоохранителей из Черниговки, ныне работающих на врага и, в частности, грабивших квартиры и дома своих бывших сослуживцев, эвакуировавшихся на свободную территорию Украины.