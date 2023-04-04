В Запорожье будут судить "военного коменданта" Мелитополя и оккупационного "директора" порта Бердянска

Запорожская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении "военного коменданта" российской оккупационной администрации Мелитополя, обвиняемого в нарушении законов и обычаев войны по предварительному сговору группой лиц (часть 2 статьи 28, часть 1 статьи 438 Уголовного кодекса).

Как сообщают в прокуратуре, расследованием Управления Службы безопасности Украины в Запорожской области установлено, что командир тактической группы войск национальной гвардии РФ был назначен "военным комендантом" с начала оккупации Мелитопольского района.

"Во исполнение его преступных приказов военнослужащие РФ задерживали мирных жителей, которые своей активной гражданской позицией могли "мешать" внедрению и реализации оккупационной политики. Их доставляли в "военную комендатуру", где применяли физическое и психологическое насилие", - указывают в ведомстве.

Также подозреваемый вместе со своими сообщниками из числа военных государства-агрессора инициировал похищение руководительницы одного из местных учебных заведений. Женщину поместили в камеру, где содержали с минимальным количеством воды без оборудованного санузла и пищи. Ей устраивали допросы исключительно в ночное время, принуждая к сотрудничеству с врагом.

Кроме этого, областная прокуратура передала в суд другое дело, расследованное СБУ, - против бывшего начальника отдела оперативного реагирования службы безопасности Бердянского морского торгового порта Владимира Стельмаченко, обвиняемого в пособничестве государству-агрессору (часть 1 статьи 111-2 Уголовного кодекса).

По данным следствия, в апреле 2022 года фигурант, заручившись поддержкой представителей оккупационной администрации, согласился на назначение "исполняющим обязанности начальника Бердянского МТП", а с июля 2022 года по приказу руководителя оккупационной администрации Запорожской области стал так называемым "директором государственного унитарного предприятия Запорожской области "Бердянский МТП".

"Псевдоруководитель добровольно оказывал помощь врагу в переустройстве работы морского порта в пользу страны-агрессора. Организовал инвентаризацию имущества портового хозяйства с последующей передачей в собственность врага принадлежащих Украине материальных ценностей - буксиров, портовых кранов, автопогрузчиков, автомобильной грузовой техники и так далее", - указывают в ведомстве.

Работая на оккупационные власти, он также обеспечил изъятие зерна из агропромышленных комплексов и зерновых терминалов Запорожской области с целью его незаконного вывоза, а в своих интервью российским пропагандистским СМИ активно рассказывал о деятельности предприятия в "плодотворном" взаимодействии с оккупационной администрацией РФ.