За пытки людей в Буче – в Украине будут судить военных РФ

Четырех российских военнослужащих, которые пытали мирных жителей Бучи и имитировали их казнь, будут судить. Об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора.

Прокуроры Киевской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в порядке специального досудебного расследования в отношении подполковника, двух сержантов и рядового 64-й мотострелковой бригады 35 общевойсковой армии РФ.

Их подозревают в жестоком обращении с гражданским населением (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным расследования, в марте 2022 года во время оккупации города Буча вооруженные обвиняемые вместе с другими неустановленными военнослужащими РФ ворвались в дом одного из местных жителей.

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении подполковника, двух сержантов и рядовой 64-й мотострелковой бригады 35 общевойсковой армии РФ. Данные: Офис Генерального прокурора

По приказу подполковника военнослужащие РФ вывели хозяина дома на улицу, повалили на землю и начали его избивать, требуя предоставить информацию о патриотически настроенных жителях Бучи.

“Далее потерпевшему завязали глаза полотенцем и привели в штаб окупантов, где содержали гражданских лиц. Там мужчину продолжили избивать, заставили полностью раздеться и искали на его теле татуировку. В целях устрашения обвиняемые имитировали казнь других лиц, присутствующих в том же помещении”, - сообщает Офис Генерального прокурора.

Потерпевшему удалось скрыться от российских военных, когда они увели на казнь других мирных жителей.

Напомним, 31 марта 2023 года в Офисе Генерального прокурора сообщили, что за время российской оккупации в Бучанском районе было совершено более 9000 военных преступлений. Каждый день россияне совершали более 270 преступлений.

1400 мирных жителей были убиты. Многие среди замучены. Среди погибших – 37 детей. Еще 52 ребенка были ранены.

За время оккупации Бучи российскими войсками, продолжавшейся более месяца до 31 марта, было повреждено 2512 сооружений, из которых 301 здание потерпело полное или сильное разрушение.

Отметим, в Запорожье будут судить "военного коменданта" Мелитополя и оккупационного "директора" порта Бердянска. Командир тактической группы войск национальной гвардии РФ был назначен "военным комендантом" с начала оккупации Мелитопольского района. Также подозреваемый вместе со своими сообщниками из числа военных государства-агрессора инициировал похищение руководительницы одного из местных учебных заведений.