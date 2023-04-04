В Украине будут судить коллаборационную "верхушку" освобожденной Снигиревки - СБУ

Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины трех коллаборантов из Николаева, возглавлявших оккупационные органы рашистов во время оккупации Снигиревки. Они добровольно согласились занять "руководящие должности" в незаконных органах власти в начале полномасштабного вторжения.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По информации СБУ, организатором преступной группы является бывший житель Николаевщины, пророссийский пропагандист Юрий Барабашов. Его "назначению" лично способствовал террорист Пушилин, на которого коллаборант долгое время работал во временно оккупированном Донецке.

Находясь на "должности", Барабашов выполнял задачи Москвы по распространению кремлевского режима и подавлению сопротивления в регионе. Именно он занимался организацией псевдореферендума по "присоединению" захваченной части Николаевщины к РФ.

Для выполнения враждебных указаний фигурант привлек двух своих подельников – бывшего председателя Снигиревского горсовета Александра Ларченко и депутата Баштанского районного совета Татьяну Мезину.

Под руководством гауляйтера они организовывали подворовые обходы местных жителей и заставляли людей проголосовать в пользу агрессора. В случае отказа – угрожали репрессиями и конфискацией имущества. К таким "рейдам" участники оккупационных "избиркомов" привлекали вооруженных захватчиков.

Во время освобождения Николаевщины все трое коллаборантов скрылись на временно захваченной части юга Украины.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили злоумышленникам о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 6 ст. 111-1 и ч. 3 ст. 28 (коллаборационная деятельность, совершенная организованной группой);

ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору).

Следователи СБУ направили в суд обвинительные материалы в отношении этих фигурантов.

Злоумышленникам грозит от 10 до 12 лет лишения свободы.

Напомним, ранее контрразведка Службы безопасности задержала агента главного управления генерального штаба вооруженных сил РФ (более известного как ГРУ) в ходе спецоперации на Днепропетровщине. Злоумышленник собирал разведданные о местах базирования и перемещениях сил обороны на территории области.