Депутат из Изюма, ставшая замглавы оккупационной "ВГА" и возглавлявшая ее газету, получила подозрение от СБУ

Депутат Изюмского городского совета от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Любовь Ткачева заочно получила подозрение из-за работы на российские оккупационные власти, в частности в местной "военно-гражданской администрации" и в качестве главного редактора ее газеты.

Впрочем, как сообщает Харьковская областная прокуратура, ей инкриминируют не коллаборационизм, а государственную измену, совершенную в условиях военного положения (часть 2 статьи 111 Уголовного кодекса). Решается вопрос об объявлении подозреваемой в розыск.

Расследование Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области установило, что во время полномасштабного вторжения России на территорию Украины фигурантка перешла на сторону врага. Во время оккупации Изюма женщина добровольно сотрудничала с оккупационными властями и Министерством обороны России.

"Однако "работа" у нее стала совсем другая: депутат создала еженедельное печатное издание "Изюмский телеграфъ" и заняла должность главного редактора в нем. Газета формировала положительное отношение населения к оккупационным органам власти и действиям страны-агрессора", - говорится в сообщении.

Затем подозреваемая создала Telegram-канал, в котором размещала электронные версии печатного издания, чтобы распространять российскую пропаганду и на просторах интернета.

Также Ткачева приняла участие в прямом эфире на Telergam-канале "RT Стрим", принадлежащем средству массовой информации Russia Today, во время которого оправдывала и отрицала вооруженную агрессию России против Украины.

"В июле "журналистская карьера" депутата завершилась: она стала "исполняющей обязанности заместителя главы военно-гражданской администрации Изюмского района по социальной сфере" и занималась подготовкой к "референдуму", - указывают в ведомстве.

Напомним также, что недавно СБУ сообщила о подозрении другому главному редактору оккупационной газеты, которая тоже впоследствии получила "должность" в местной "ВГА": речь идет о 20-летней студентке из поселка Черниговка Запорожской области.