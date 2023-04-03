Депутатка з Ізюма, що стала заступницею голови окупаційної "ВЦА" та очолювала її газету, отримала підозру від СБУ

Депутатка Ізюмської міської ради від "Опозиційної платформи - За життя" Любов Ткачова заочно отримала підозру через роботу на російську окупаційну владу, зокрема у місцевій “військово-цивільній адміністрації” та головним редактором її газети.

Втім, як повідомляє Харківська обласна прокуратура, їй інкримінують не колабораціонізм, а державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану (частина 2 статті 111 Кримінального кодексу). Наразі вирішується питання про оголошення підозрюваної у розшук.

Розслідуванням Управління Служби безпеки України в Харківській області було встановлено, що під час повномасштабного вторгенння Росії на територію України фігурантка перейшла на бік ворога. Під час окупації Ізюма жінка добровільно співпрацювала з окупаційною владою та Міністерством оборони Росії.

"Проте "робота" в неї стала зовсім інша: депутатка створила щотижневе друковане видання "Изюмский телеграфъ" та зайняла посаду головного редактора в ньому. Газета формувала позитивне ставлення населення до окупаційних органів влади та до дій країни-агресора", - йдеться у повідомленні.

Згодом підозрювана створила Telegram-канал, у якому здійснювала розміщення електронних версій друкованого видання, аби розповсюджувати російську пропаганду і на просторах інтернету.

Також Ткачова взяла участь у прямому ефірі на Telergam-каналі "RT Стрим", що належить засобу масової інформації Russia Today, під час якого виправдовувала та заперечувала збройну агресію Росії проти України.

"У липні "журналістська кар‘єра" депутатки завершилась: вона стала "виконувачкою обов'язків заступника голови військово-цивільної адміністрації Ізюмського району із соціальної сфери" та займалась підготовкою до "референдуму", - вказують у відомстві.

Нагадаємо також, що нещодавно СБУ повідомила про підозру іншій головній редакторці окупаційної газети, яка теж згодом отримала "посаду" у місцевій "ВЦА": йдеться про 20-річну студентку з селища Чернігівка Запорізької області.