В Днепре разоблачили российского агента: сливал врагу информацию про украинскую авиацию

Контрразведка Службы безопасности задержала агента главного управления генерального штаба вооруженных сил РФ (более известного как ГРУ) в ходе спецоперации на Днепропетровщине. Злоумышленник собирал разведданные о местах базирования и перемещения сил обороны на территории области.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

В первую очередь врага интересовали места размещения и режимы работы украинских военных самолетов на территории региона. В частности, агент фиксировал регулярность вылетов, количество самолетов и т.п.

Кроме того, он передавал агрессору информацию о последствиях воздушных вражеских атак на город.

Эти сведения оккупанты планировали использовать для подготовки и осуществления массированных авиаударов по территории региона.

"По данным следствия, злоумышленником оказался местный житель, которого военная разведка РФ дистанционно привлекла к негласному сотрудничеству. Для вербовки враг использовал один из пророссийских Телеграмм-каналов, где фигурант активно распространял свои «сообщения» в поддержку захватчиков. Полученные сведения он посылал в ГРУ через мессенджер в виде электронных координат и медиафайлов с привязкой к местности.", - подчеркнули в СБУ.

Правоохранители добавляют, что при обыске по месту жительства фигуранта обнаружен мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с агрессором.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

"Суд избрал предателю меру пресечения – содержание под стражей. Продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств преступления", - отметили в СБУ.

Напомним, ранее СБУ разоблачила еще одного агента ФСБ в ходе спецоперации в Кировоградской области. Им оказался местный житель, собиравший разведданные о местном военном аэродроме .