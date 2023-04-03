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Угрожал главе еврейской общины Закарпатья: СБУ задержала российского агента-антисемита (ФОТО, ВИДЕО)
Служба безопасности задержала жителя Закарпатья, который по указанию агрессора искусственно разжигал антисемитские настроения в регионе.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
По информации СБУ, в декабре 2022 года он нанес на фасадах зданий в центре Ужгорода надписи с призывами к убийству евреев. Кроме того, злоумышленник направил лидеру еврейской общины "авторскую" псевдонаучную работу, в которой "обосновывает" свою ненависть к этой национальности.
Установлено, что до 2014 года фигурант временно проживал на территории Северной Осетии РФ. Сотрудники Службы безопасности Украины подробно изучают связи мужчины со спецслужбами Российской Федерации.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Во время обыска в доме злоумышленника обнаружена компьютерная техника с поличным и прокремлевская литература, где российские авторы восхваляют спецслужбы РФ.
Также изъята запятнанная краской одежда, в которой фигурант находился во время нанесения антисемитских надписей на зданиях.
На основании собранных Службой безопасности доказательств злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (разжигание национальной, региональной, расовой или религиозной вражды и ненависти). Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.
Напомним, ранее Служба безопасности разоблачила еще одну приспешницу агрессора в ходе контрдиверсионных мер в прифронтовых районах Донбасса. Она через мессенджер наладила контакт с представителем российской спецслужбы, от которого получала задачи по проведению взрывной деятельности против Украины.