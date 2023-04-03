Угрожал главе еврейской общины Закарпатья: СБУ задержала российского агента-антисемита (ФОТО, ВИДЕО)

Служба безопасности задержала жителя Закарпатья, который по указанию агрессора искусственно разжигал антисемитские настроения в регионе.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По информации СБУ, в декабре 2022 года он нанес на фасадах зданий в центре Ужгорода надписи с призывами к убийству евреев. Кроме того, злоумышленник направил лидеру еврейской общины "авторскую" псевдонаучную работу, в которой "обосновывает" свою ненависть к этой национальности.

Установлено, что до 2014 года фигурант временно проживал на территории Северной Осетии РФ. Сотрудники Службы безопасности Украины подробно изучают связи мужчины со спецслужбами Российской Федерации.

Во время обыска в доме злоумышленника обнаружена компьютерная техника с поличным и прокремлевская литература, где российские авторы восхваляют спецслужбы РФ.

Также изъята запятнанная краской одежда, в которой фигурант находился во время нанесения антисемитских надписей на зданиях.

На основании собранных Службой безопасности доказательств злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (разжигание национальной, региональной, расовой или религиозной вражды и ненависти). Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

Напомним, ранее Служба безопасности разоблачила еще одну приспешницу агрессора в ходе контрдиверсионных мер в прифронтовых районах Донбасса. Она через мессенджер наладила контакт с представителем российской спецслужбы, от которого получала задачи по проведению взрывной деятельности против Украины.