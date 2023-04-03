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Преступность
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Наводила российские ракеты на больницы и общежития: СБУ задержала агента ФСБ

Сотрудники СБУ задержали злоумышленницу во время выполнения ею вражеской разведывательной задачи
Сотрудники СБУ задержали злоумышленницу во время выполнения ею вражеской разведывательной задачи

Служба безопасности разоблачила еще одну приспешницу агрессора в ходе контрдиверсионных мер в прифронтовых районах Донбасса. Она через мессенджер наладила контакт с представителем российской спецслужбы, от которого получала задачи по проведению подрывной деятельности против Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленницей оказалась жительница Краматорска, которую дистанционно завербовал сотрудник ФСБ РФ.

"Для привлечения женщины к негласному сотрудничеству враг использовал запрещенные соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", где она активно высказывалась в поддержку вооруженной агрессии РФ", - отмечают в СБУ.

Там добавляют, что в дальнейшем по указанию агрессора предательница пыталась выявить военные аэродромы ВСУ и места базирования подразделений Госпогранслужбы на территории региона.

Кроме того, она обходила город и обозначала в электронных картах координаты местных больниц и общежитий.

Правоохранители подчеркивают, что разведданные требовались российским оккупантам для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по украинским объектам.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленницу во время выполнения ею вражеской разведывательной задачи.

У задержанной изъят мобильный телефон, используемый для выполнения враждебных указаний и коммуникации с представителем российской спецслужбы.

"Сейчас следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении за совершенное преступление. Суд избрал задержанной меру пресечения – содержание под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления", - подчеркнули в СБУ.

Ранее СБУ разоблачила еще одного агента ФСБ в ходе контрдиверсионных мер в прифронтовых районах Донбасса, отправлявшего данные о складах с боеприпасами.

Автор:
Светлана Манько