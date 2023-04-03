Наводила российские ракеты на больницы и общежития: СБУ задержала агента ФСБ

Служба безопасности разоблачила еще одну приспешницу агрессора в ходе контрдиверсионных мер в прифронтовых районах Донбасса. Она через мессенджер наладила контакт с представителем российской спецслужбы, от которого получала задачи по проведению подрывной деятельности против Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленницей оказалась жительница Краматорска, которую дистанционно завербовал сотрудник ФСБ РФ.

"Для привлечения женщины к негласному сотрудничеству враг использовал запрещенные соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", где она активно высказывалась в поддержку вооруженной агрессии РФ", - отмечают в СБУ.

Там добавляют, что в дальнейшем по указанию агрессора предательница пыталась выявить военные аэродромы ВСУ и места базирования подразделений Госпогранслужбы на территории региона.

Кроме того, она обходила город и обозначала в электронных картах координаты местных больниц и общежитий.

Правоохранители подчеркивают, что разведданные требовались российским оккупантам для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по украинским объектам.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленницу во время выполнения ею вражеской разведывательной задачи.

У задержанной изъят мобильный телефон, используемый для выполнения враждебных указаний и коммуникации с представителем российской спецслужбы.

"Сейчас следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении за совершенное преступление. Суд избрал задержанной меру пресечения – содержание под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления", - подчеркнули в СБУ.

Ранее СБУ разоблачила еще одного агента ФСБ в ходе контрдиверсионных мер в прифронтовых районах Донбасса, отправлявшего данные о складах с боеприпасами.