- Категория
- Преступность
- Дата публикации
-
Наводила российские ракеты на больницы и общежития: СБУ задержала агента ФСБ
Служба безопасности разоблачила еще одну приспешницу агрессора в ходе контрдиверсионных мер в прифронтовых районах Донбасса. Она через мессенджер наладила контакт с представителем российской спецслужбы, от которого получала задачи по проведению подрывной деятельности против Украины.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Отмечается, что злоумышленницей оказалась жительница Краматорска, которую дистанционно завербовал сотрудник ФСБ РФ.
"Для привлечения женщины к негласному сотрудничеству враг использовал запрещенные соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", где она активно высказывалась в поддержку вооруженной агрессии РФ", - отмечают в СБУ.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Там добавляют, что в дальнейшем по указанию агрессора предательница пыталась выявить военные аэродромы ВСУ и места базирования подразделений Госпогранслужбы на территории региона.
Кроме того, она обходила город и обозначала в электронных картах координаты местных больниц и общежитий.
Правоохранители подчеркивают, что разведданные требовались российским оккупантам для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по украинским объектам.
Сотрудники СБУ задержали злоумышленницу во время выполнения ею вражеской разведывательной задачи.
У задержанной изъят мобильный телефон, используемый для выполнения враждебных указаний и коммуникации с представителем российской спецслужбы.
"Сейчас следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении за совершенное преступление. Суд избрал задержанной меру пресечения – содержание под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления", - подчеркнули в СБУ.
Ранее СБУ разоблачила еще одного агента ФСБ в ходе контрдиверсионных мер в прифронтовых районах Донбасса, отправлявшего данные о складах с боеприпасами.