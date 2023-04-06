На севере Мелитополя – взрывы

Вечером 6 апреля на севере оккупированного россиянами Мелитополя Запорожской области прогремели несколько взрывов. Об этом сообщил городской голова Иван Федоров в Telegram.

"Громко на пока оккупированной Мелитопольщине. Жители сообщают о нескольких громких взрывах на севере Мелитополя и в окрестных селах", - написал городской голова Мелитополя Иван Федоров.

Отметим, что это не первые взрывы в оккупированном Мелитополе на протяжении последних дней.

Ночью с 5-го на 6-е апреля прогремели несколько мощных взрывов во всех районах города, предварительно есть попадание в базу окупантов на захваченном аэродроме.

"По предварительным данным взрывалась "многострадальная" враждебная база рашистов в районе захваченного аэродрома. Оккупанты сразу же отчитались о "точном ПВО". А сами отправили в сторону аэродрома скорые", - ранее сообщил Иван Федоров.

Утром 5 апреля 2023 г. в северных и западных районах города слышали еще один взрыв.

Напомним, в центре Мелитополя 14 марта 2023 года взорвали известного коллаборанта Ивана Ткача. Он занимался перевозкой российских военных и, в частности, наемников ППК "Вагнер" к линии боевого столкновения в Запорожской области.

Ликвидацию известного мелитопольского коллаборанта Ивана Ткача, как и других предателей на оккупированной территории, проводила Служба безопасности Украины. Об этом писал политолог, ссылаясь на источники в СБУ.