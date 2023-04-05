В Мелитополе - новый "хлопок". В городе раздался громкий взрыв

Утром 5 апреля во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремели взрывы. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Во временно оккупированном Мелитополе продолжает расцветать "хлопок". Только что в северных и западных районах города слышали взрыв", - написал Иван Федоров в Telegram.

Местные власти уточняют информацию.

Напомним, в центре Мелитополя 14 марта 2023 года взорвали известного коллаборанта Ивана Ткача. Он занимался перевозкой российских военных и, в частности, наемников ППК "Вагнер" к линии боевого столкновения в Запорожской области.

2 апреля 2023 г. во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области обломки наугад выпущенных ракет вражеской ПВО прилетели в многоквартирный дом мирных жителей. Шесть человек попали в больницу, двое из них в тяжелом состоянии.

Вчера, 4 апреля 2023 года, стало известно, что в Запорожье будут судить "военного коменданта" Мелитополя и оккупационного "директора" порта Бердянска. По данным следствия, в апреле 2022 года фигурант, заручившись поддержкой представителей оккупационной администрации, согласился на назначение "исполняющим обязанности начальника Бердянского МТП", а с июля 2022 года по приказу руководителя оккупационной администрации Запорожской области стал так называемым "директором государственного управления". области "Бердянский МТП".