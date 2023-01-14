В Мелитополе оккупанты демонтировали памятник Тарасу Шевченко

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области российские захватчики демонтировали памятник поэту Тарасу Шевченко.

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Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

Он отметил, что оккупанты Мелитополя настолько хотят истребить что-либо украинское и силой навязать свой "русский мир", что террор дошел даже до памятников.

По словам Федорова, оккупанты настолько боятся народного сопротивления, что как крысы вылезают из своих нор исключительно под покровом ночи.

"А вчера поздно вечером, в комендантское время в самом сердце города демонтировали памятник Тарасу Шевченко. Видимо, на подвал забрали, ведь только так и могут расправляться с неугодными", - сообщил мэр Мелитополя.

Федоров добавил, что оккупанты думают, что спрятав памятник, погасят сопротивление тысяч остающихся в оккупации жителей.

"Наши символы, как и наших жителей, не сломать. Герои Украины - не на бумаге и не в камне. Они в наших сердцах и среди нас", - подчеркнул мэр Мелитополя.

Отметим, недавно в центре Мелитополя подорвали автомобиль коллаборанта. По предварительным данным, от взрыва ему оторвало ногу.