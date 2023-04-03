Обломки ракет российской ПВО попали в многоквартирный дом в Мелитополе

2 апреля во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области обломки наугад выпущенных ракет вражеской ПВО прилетели в многоквартирный дом мирных жителей. Шесть человек находятся в больнице, двое из них в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Он отметил, что оккупанты настолько боятся за собственные шкуры, что прикрываются гражданскими и устраивают провокации.

"Вчера в очередной раз что-то взрывалось в захваченном оккупантами локомотивном ДЕПО. Чтобы создать иллюзию обороны, рашисты каждый раз пускают в ход свои "точные ПВО", размещенные посреди жилых кварталов", - сообщил Федоров.

По его словам, вчера обломки наугад выпущенного вражеского ПВО прилетели в многоквартирный дом мирных жителей.

В результате стрельбы окупантов шестеро мелитопольцев находятся в больнице, двое из них в тяжелом состоянии.

"В очередной раз обращаюсь к жителям в оккупации как можно быстрее уезжать. С каждым днем паника врага нарастает - однако усиливается и беспощадность к жизни мирных людей", - подчеркнул Федоров.

Напомним, ранее Федоров сообщал, что оккупационная "власть", поставленная Кремлем на временно оккупированных территориях юга Украины, заявляет о якобы усилении контроля на блокпостах.