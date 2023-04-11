Оккупанты свозят в Мариуполь заключенных из Беларуси: для чего это делается

Российские оккупанты планируют привезти в оккупированный Мариуполь заключенных из Беларуси, которые были осуждены за нетяжкие преступления. Их задачей будет отстроить разрушенный город.

Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в эфире "Свобода. Утро".

Он отметил, что накануне стало известно о том, что не только россияне будут заниматься строительством новых домов. Они собираются привезти в ближайшее время заключенных из Беларуси, осужденных за нетяжкие преступления для того, чтобы они также занимались строительными работами на территории Мариуполя.

Андрющенко не уточнил, на каких именно условиях белорусские заключенные будут выполнять работы в Мариуполе и получат ли что-либо за свою работу. При этом он отметил, что прибывающие в Мариуполь российские строители хотят остаться жить в городе.

"Они не планируют никуда уезжать, они планируют строить жилые дома, кварталы и не скрывают, что они строят это самое для себя – под ту программу ипотеки, которая запущена в России с февраля этого года – под 2%. Уже даже 40 тендеров в Москве разыграно. Их получили фирмы, принадлежащие приближенным к Кремлю. И будут строить за федеральный бюджет все это. Поэтому их количество будет расти", - сказал мэрский советник.

Власти Мариуполя разрабатывают планы восстановления города после деоккупации от российских войск. Ранее глава Мариуполя Вадим Бойченко рассказал, что понадобится 20 лет и 14 млрд грн, чтобы полностью восстановить город.