Окупанти звозять у Маріуполь в'язнів з Білорусі: для чого це робиться

Російські окупанти планують привезти до окупованого Маріуполя в’язнів з Білорусі, які були засуджені за нетяжкі злочини. Їхнім завданням буде відбудувати зруйноване місто.

Про це розповів радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в ефірі "Свобода. Ранок".

Він зазначив, що напередодні стало відомо про те, що не лише росіяни будуть займатися будівництвом нових будинків. Вони збираються привезти найближчим часом в'язнів з Білорусі, які засуджені за нетяжкі злочини для того, щоб вони також займалися будівельними роботами на території Маріуполя.

Андрющенко не уточнив, на яких саме умовах білоруські в’язні будуть виконувати роботи у Маріуполі та чи отримають щось за свою роботу. При цьому він зауважив, що російські будівельники, які прибувають до Маріуполя, хочуть залишитися жити в місті.

"Вони не планують нікуди виїжджати, вони планують будувати житлові будинки, квартали і не приховують, що вони будують це саме для себе - під ту програму іпотеки, яка запущена в Росії з лютого цього року - під 2%. Вже навіть 40 тендерів у Москві розіграно. Їх отримали фірми, які належать наближеним до Кремля. І будуть будувати за федеральний бюджет все це. Тому їх кількість буде зростати", - сказав радник мера.

Влада Маріуполя розробляє плани відновлення міста після деокупації від російських військ. Раніше очільник Маріуполя Вадим Бойченко розповів, що знадобиться 20 років і 14 млрд грн щоб повністю відновити місто.