Селищу при Зміївській ТЕС хочуть надати статус міста

Кабінет міністрів на засіданні 3 травня схвалив проєкт постанови Верховної Ради про віднесення селища Слобожанське Чугуївського району Харківської області до категорії міст. Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зазначимо, що Слобожанське знаходиться поряд з озером Лиман, на якому розташоване містоутворююче підприємство - Зміївська теплоелектростанція, зруйнована внаслідок російських атак 22 березня 2024 року.

Населений пункт, що до декомунізації 2016 року називався Комсомольське, було засновано в 1956 році, коли розпочалося будівництво ТЕС. В 1960 році йому було надано статус смт.

Це одне з найбільших за населенням селищ в Україні: в 1990-і роки в ньому проживало понад 16 тисяч мешканців. Станом на початок 2022 року Держслужба статистики оцінювала цей показник у 13,7 тисячі людей.

Нагадаємо, що останнім смт, якому було присвоєно статус міста, до цього була Решетилівка Полтавської області. 7 листопада 2017 року вона стала 460-м містом в Україні.

В свою чергу, в січні поточного року, коли набув чинності відповідний закон та було прийнято відповідний наказ Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури, в Україні було ліквідовано статус смт, які автоматично перетворилися у селища. Останні, на відміну від смт, вважаються сільськими населеними пунктами, а не міськими.

Водночас законом передбачено, що віднесення селищ до категорії міст здійснюється Радою за поданням Кабміну на підставі звернення місцевої ради. Для цього населений пункт має відповідати умові щодо компактної забудови та чисельності жителів від 10 тисяч.

Додамо, що внаслідок декомунізації назву Слобожанське отримали ще одне селище на Харківщині (колишнє Чапаєве, нині входить в Кегичівську громаду), а також селище, що є передмістям Дніпра (колишнє Ювілейне, стало центром громади з тією ж назвою, що й з центром в екс-Комсомольському). Загалом у Харківській області назву Слобожанське мають наразі шість населених пунктів.