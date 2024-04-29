Рада не змогла проголосувати за дерусифікацію 300 топонімів: все через Южне і Порт-Анненталь

Верховна Рада 26 квітня повинна була розглядати проєкт постанови про перейменування трьох сотень міст, сіл та районів згідно з законом про деколонізацію. Однак це питання довелося відкласти через запропоновану назву міста Южне – Порт-Анненталь – мешканці міста виступили проти нової назви.

Про це розказав нардеп Степан Чернявський, передає Liga.net.

Він повідомив, що до нього звернулись його виборці міста з проханням перейменувати Южне в Південне. Через це Чернявський планує туди поїздку.

"Будемо разом визначатись з тією назвою, яка імпонуватиме більшості населення міста", – сказав він в ефірі 7 каналу, пояснивши, що мешканці Южного не хочуть, щоб місто перейменували у Порт-Анненталь.

Чому вибрали назву Порт-Анненталь

Зазначимо, що в Україні після повномасштабного вторгнення Росії триває процес дерусифікації, зокрема й топонімів. В українських містах перейменовують вулиці та зносять радянські пам'ятники. Зокрема, з 2023 року в Україні діє закон про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні, який вимагає перейменувати пов'язані з нею топоніми, як-от Южне.

Проте міська влада Южного вчасно не запропонувала нову назву для населеного пункту, тому його самостійно обрав профільний комітет Верховної Ради на підставі рекомендації Українського інституту національної пам’яті. Він запропонував перейменувати Южне у Порт-Анненталь, бо на території, яку нині охоплює Южненська міська територіальна громада, у XIX столітті було засновано поселення німецьких колоністів Анненталь.

Міська влада Южного стверджувала, що 75% населення міста нібито підтримує назву Південне.

Декомунізація в Україні

Нещодавно у Києві перейменували ще 29 об’єктів. Нову назву отримали станції метро "Дружби народів" та "Площа Льва Толстого". Також тепер у столиці немає скверу Трудової Слави, парку Пушкіна та скверу Чкалова. Крім того, Олександрівську клінічну лікарню в Києві перейменували на Свято-Михайлівську.

А в Одесі дерусифікували два райони (Малиновський став Хаджибейським, а Суворовський - Пересипським) та перейменували Олександрівський проспект, названий на честь російського царя, на проспект Українських Героїв.

Нещодавно Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав перейменування 51 населеного пункту.

А у Харкові збираються змінити назви двох станцій метро та низки вулиць, назви яких пов'язані з країною-агресором.

Повідомлялося, що перша область в Україні повністю завершила процес декомунізації – так, Львівщина першою в Україні повністю завершила процес декомунізації. В області було демонтовано 312 радянських пам'ятників.