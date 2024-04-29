Рада не смогла проголосовать за дерусификацию 300 топонимов: все из-за Южного и Порт-Анненталь

Верховная Рада 26 апреля должна была рассматривать проект постановления о переименовании трех сотен городов, сел и районов согласно закону о деколонизации. Однако этот вопрос пришлось отложить из-за предложенного названия города Южное – Порт-Анненталь – жители города выступили против нового названия.

Об этом рассказал нардеп Степан Чернявский, передает Liga.net.

Он сообщил, что к нему обратились его избиратели города с просьбой переименовать Южное в Пивденное. Поэтому Чернявский планирует туда поездку.

"Будем вместе определяться с тем названием, которое будет импонировать большинству населения города", - сказал он в эфире 7 канала, объяснив, что жители Южного не хотят, чтобы город переименовали в Порт-Анненталь.

Почему выбрали название Порт-Анненталь

Отметим, что в Украине после полномасштабного вторжения России продолжается процесс дерусификации, в том числе топонимов. В украинских городах переименовывают улицы и сносят советские памятники. В частности, с 2023 года в Украине действует закон об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине, который требует переименовать связанные с ней топонимы, например Южное.

Однако городские власти Южного вовремя не предложили новое название для населенного пункта, поэтому его самостоятельно выбрал профильный комитет Верховной Рады на основании рекомендации Украинского института национальной памяти. Он предложил переименовать Южный в Порт-Анненталь, потому что на территории, охватываемой ныне Южненской городской территориальной общиной, в XIX веке было основано поселение немецких колонистов Анненталь.

Городские власти Южного утверждали, что 75% населения города якобы поддерживают название Южное.

Декоммунизация в Украине

Недавно в Киеве переименовали еще 29 объектов. Новое название получили станции метро "Дружбы народов" и "Площадь Льва Толстого". Также сейчас в столице нет сквера Трудовой Славы, парка Пушкина и сквера Чкалова. Кроме того, Александровскую клиническую больницу в Киеве переименовали в Свято-Михайловскую.

А в Одессе дерусифицировали два района (Малиновский стал Хаджибейским, Суворовский - Пересыпским) и переименовали Александровский проспект, названный в честь русского царя, на проспект Украинских Героев.

Недавно Комитет Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал переименование 51 населенного пункта.

А в Харькове собираются изменить названия двух станций метро и ряда улиц, названия которых связаны со страной-агрессором.

Сообщалось, что первая область в Украине полностью завершила процесс декоммунизации – так, Львовщина первой в Украине полностью завершила процесс декоммунизации. В области было демонтировано 312 советских памятников.