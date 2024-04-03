Больше не будет Ватутино и Северодонецка: в Украине переименуют более 50 населенных пунктов

Комитет Верховной Рады по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал переименование 51 населенного пункта.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронировать участие

Об этом сообщил народный депутат, заместитель председателя комитета, председатель подкомитета по вопросам деколонизации Роман Лозинский.

"Сегодня состоялось очередное заседание комитета, на котором мы переименовали 51 населенный пункт – 7 городов и много сел", - сказал Лозинский.

В частности, новые названия будут иметь следующие населенные пункты:

Первомайск (Днепропетровщина) - будет называться Шахтерское;

Красноград (Харьковщина) – будет называться Берестин;

Первомайский (Харьковщина) – будет называться Златополь;

Первомайск (Луганщина) – будет называться Сокологорск;

Ватутино (Черкащина) - будет называться Багачево;

Дружба (Сумщина) – будет называться Журавское;

Северодонецк (Луганщина) – будет называться Сиверскодонецк.

С другими предложениями по переименованиям можно ознакомиться в таблице.

Также нардеп напомнил, что в 2023 году парламент принял закон о деколонизации, согласно которому общины определяются с названиями своих населенных пунктов, и представляют свои предложения в Верховную Раду, которая согласовывает название с Институтом национальной памяти и принимает соответствующие решения о переименовании. При этом жителям переименованных населённых пунктов не нужно менять документы, в которых значится старое название населенного пункта.

Дерусификация топонимов в Украине

Отметим, что в Украине после полномасштабного вторжения России продолжается процесс дерусификации, в том числе топонимов. В украинских городах переименовывают улицы и сносят советские памятники.

Недавно в Киеве переименовали еще 29 объектов. Новое название получили станции метро "Дружбы народов" и "Площадь Льва Толстого". Также сейчас в столице нет сквера Трудовой Славы, парка Пушкина и сквера Чкалова.

А в Одессе дерусифицировали два района (Малиновский стал Хаджибейским, Суворовский - Пересыпским) и переименовали Александровский проспект, названный в честь русского царя, на проспект Украинских Героев.

Также в марте было принято решение о переименовании пяти городов и 104 сел и поселков, в том числе Бровары Киевской области на Бровари, а Южный в Одесской области – на Порт-Аненталь.