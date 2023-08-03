УИНП предлагает "деколонизировать" 183 населенных пункта. Переименовывать часть из них ранее передумала Нацкомиссия по госязыку

Украинский институт национальной памяти подготовил собственный перечень названий населенных пунктов, которые, согласно его выводам, содержат символику российской имперской политики, согласно закону об осуждении и запрещении пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии.

В список включено 183 населенных пункта в 20 областях, однако только на тех территориях, которые сейчас контролируются Украиной. Отмечается, что он не является исчерпывающим и будет дополняться.

"Обнародуя его, УИНП стремится содействовать общинам и органам местного самоуправления и обратить их внимание на те названия, которые содержат российскую имперскую символику в соответствии с законом", - отмечается в сообщении.

Институт напоминает, что в течение следующих шести месяцев, до 27 января 2024 года, местные власти должны подать в Верховную Раду свои предложения названий для тех населенных пунктов, которые подпадают под переименование в соответствии с законом.

В частности, предложенный список содержит названия 12 городов, 18 пгт, 139 сел и 14 поселков. Больше всего населенных пунктов хотят переименовать в Днепропетровской (35), Харьковской (25) и Одесской (21) областях.

Почти половина всех названий в списке (82) посвящены чествованию 1 мая. В частности, предлагается переименовать города Первомайск (пока лишь Николаевской области), Первомайский и Першотравенск.

Еще девять топонимов в перечне – образованы от слова "Москва" (в частности, город Новомосковск), а шесть – названы в честь русского полководца Александра Суворова (1730-1800) (в том числе поселок на юге Одесской области).

К городам, названия которых предлагается изменить, отнесены также Червоноград и Красноград, Павлоград, Александрия, Синельниково и Ватутино. Единственным населенным пунктом под названием "Дружба", которое хотят переименовать в институте, стал, собственно, город в Сумской области.

"Его название является воплощением советского идеологического клише и должно было олицетворять "исконную дружбу братских русского, украинского и белорусского народов". В прошлом здесь было три населенных пункта: Журавка, Юрасовка (основаны в начале второй половины XVII века) и Хутор-Михайловский, который впервые упоминается в 1855 году в связи со сооружением сахарного завода", - отмечается в объяснении.

Кроме того, в перечень попал и город Баштанка, который, как аргументируют в УИНП, "был назван в честь "Баштанской республики", провозглашенной в 1919 году в Баштанской балке местными большевиками".

Впрочем, следует подчеркнуть, что название "Баштанка" во времена поздней Российской империи использовалось наряду с основным названием тогдашнего села - Полтавка, чему достаточно свидетельств, в частности на картах и, например, в результатах переписи населения 1897 года.

Список с объяснениями своей позиции УИНП опубликовал по ссылке. Упрощенный же, с указанием областей, районов и общин - представлен ниже.

Напомним, что в конце июня из-за предложений по переименованию населенных пунктов согласно недавно принятому закону уже возникал скандал: тогда свой перечень предложила Национальная комиссия по стандартам государственного языка.

В него, в частности, вошли и названия, которые, по мнению комиссии, не соответствуют украинским словообразовательным нормам, хотя почти половина из 1,4 тысячи включенных позиций касалась именно политики деколонизации топонимики.

Наиболее типичными предложениями были изменение названий населенных пунктов, образованных из основ (корней) Красн- и Червон-, Первомай- и Першотрав-, а также Надежд- и ряда других русских корней, отсутствующих в украинском. Переименовать предлагалось и все населенные пункты под названием Дружба, включая город.

Из числа городов в этом перечне были также упомянуты Червоноград, Красноград, Новомосковск, Ватутино, Первомайский, оба Первомайска (включая оккупированный в Луганской области). Однако Баштанки в нем не было.

Впрочем, после общественного резонанса, вызванного главным образом предложением переименовать Запорожье, против которого выступили бывший глава УИНП Владимир Вятрович и министр образования и науки Оксен Лисовой, комиссия сократила свой список в четыре раза, исключив много противоречивых позиций, в частности Красноград и Червоноград, а также Новомосковск, Первомайск и все поселки под названием Дружба.

Следует также напомнить, что через три месяца в Украине должен прекратить существование статус поселков городского типа: соответствующий закон Рада приняла 28 июля. 3 августа он был отправлен на подпись Владимиру Зеленскому, однако тот его пока не подписывал.