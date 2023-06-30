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Общество
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Запорожье не переименуют. Нацкомиссия больше не рекомендует изменить название этого и ряда других городов

Запорожье
Запорожье. Фото: Тимофей Беспятов / Delo.ua

Нацкомиссия по стандартам государственного языка обновила перечень населенных пунктов, названия которых не отвечают нормам украинского языка. Соответствующий список обнародован на сайте ведомства.

В частности, в перечне больше нет Запорожья, рекомендация по переименованию которого вызвала волну обсуждений.

Теперь несоответствующими считаются названия только 10 городов (ранее было более 20). Речь идет о:

  • Броварах (Киевская область);
  • Северодонецке, Сорокином, Первомайске, Хрустальном, Боково-Хрустальном (Луганская область);
  • Южноукраинске, Первомайске (Николаевская область);
  • Южном (Одесская область);
  • Первомайском (Харьковская область).

При обновлении списка, кроме Запорожья, решили исключить такие города:

  • Щелкино (АР Крым);
  • Дебальцево, Докучаевск, Енакиево, Ждановка, Красногоровка (Донецкая область);
  • Новомосковск, Первомайск (Днепропетровская область);
  • Молодогвардейск (Луганская область);
  • Червоноград (Львовская область);
  • Красноград (Харьковская область);
  • Ватутино (Черкасская область).

Всего в новом перечне указан 361 населенный пункт. В то время как в предыдущем варианте их было 1424.

Напомним, что первый перечень населенных пунктов  названия которых нуждаются в изменении, Нацкомиссия по стандартам государственного языка обнародовала 27 июня. Указывалось, что эти названия не соответствуют орфографическим, грамматическим и словообразовательным нормам украинского языка или содержат идеологемы, связанные с российской имперской политикой в Украине.

К примеру, город Запоріжжя предложили переименовать в Запорожжя, а Бровари – в Броварі.

В Офисе уполномоченного по защите государственного языка проанализировали этот список и потребовали отменить его и утвердить новый. Уполномоченный Тарас Кремень отметил, что Нацкомиссия вышла за пределы установленных законом полномочий.

В самой комиссии рассказывали, что их решение – это только рекомендация, а фактические изменения должны принимать община, органы местного самоуправления. Что касается Запорожья, то к Нацкомиссии было обращение, в частности от жителей города, с просьбой рассмотреть переименование, что члены ведомства и сделали.

Автор:
Артем Ющенко