- Категория
- Общество
- Дата публикации
-
Запорожье не переименуют. Нацкомиссия больше не рекомендует изменить название этого и ряда других городов
Нацкомиссия по стандартам государственного языка обновила перечень населенных пунктов, названия которых не отвечают нормам украинского языка. Соответствующий список обнародован на сайте ведомства.
В частности, в перечне больше нет Запорожья, рекомендация по переименованию которого вызвала волну обсуждений.
Теперь несоответствующими считаются названия только 10 городов (ранее было более 20). Речь идет о:
- Броварах (Киевская область);
- Северодонецке, Сорокином, Первомайске, Хрустальном, Боково-Хрустальном (Луганская область);
- Южноукраинске, Первомайске (Николаевская область);
- Южном (Одесская область);
- Первомайском (Харьковская область).
При обновлении списка, кроме Запорожья, решили исключить такие города:Подписывайтесь на наш Telegram канал
- Щелкино (АР Крым);
- Дебальцево, Докучаевск, Енакиево, Ждановка, Красногоровка (Донецкая область);
- Новомосковск, Первомайск (Днепропетровская область);
- Молодогвардейск (Луганская область);
- Червоноград (Львовская область);
- Красноград (Харьковская область);
- Ватутино (Черкасская область).
Всего в новом перечне указан 361 населенный пункт. В то время как в предыдущем варианте их было 1424.
Напомним, что первый перечень населенных пунктов названия которых нуждаются в изменении, Нацкомиссия по стандартам государственного языка обнародовала 27 июня. Указывалось, что эти названия не соответствуют орфографическим, грамматическим и словообразовательным нормам украинского языка или содержат идеологемы, связанные с российской имперской политикой в Украине.
К примеру, город Запоріжжя предложили переименовать в Запорожжя, а Бровари – в Броварі.
В Офисе уполномоченного по защите государственного языка проанализировали этот список и потребовали отменить его и утвердить новый. Уполномоченный Тарас Кремень отметил, что Нацкомиссия вышла за пределы установленных законом полномочий.
В самой комиссии рассказывали, что их решение – это только рекомендация, а фактические изменения должны принимать община, органы местного самоуправления. Что касается Запорожья, то к Нацкомиссии было обращение, в частности от жителей города, с просьбой рассмотреть переименование, что члены ведомства и сделали.