Запорожье не переименуют. Нацкомиссия больше не рекомендует изменить название этого и ряда других городов

Нацкомиссия по стандартам государственного языка обновила перечень населенных пунктов, названия которых не отвечают нормам украинского языка. Соответствующий список обнародован на сайте ведомства.

В частности, в перечне больше нет Запорожья, рекомендация по переименованию которого вызвала волну обсуждений.

Теперь несоответствующими считаются названия только 10 городов (ранее было более 20). Речь идет о:

Броварах (Киевская область);

Северодонецке, Сорокином, Первомайске, Хрустальном, Боково-Хрустальном (Луганская область);

Южноукраинске, Первомайске (Николаевская область);

Южном (Одесская область);

Первомайском (Харьковская область).

При обновлении списка, кроме Запорожья, решили исключить такие города:

Щелкино (АР Крым);

Дебальцево, Докучаевск, Енакиево, Ждановка, Красногоровка (Донецкая область);

Новомосковск, Первомайск (Днепропетровская область);

Молодогвардейск (Луганская область);

Червоноград (Львовская область);

Красноград (Харьковская область);

Ватутино (Черкасская область).

Всего в новом перечне указан 361 населенный пункт. В то время как в предыдущем варианте их было 1424.

Напомним, что первый перечень населенных пунктов названия которых нуждаются в изменении, Нацкомиссия по стандартам государственного языка обнародовала 27 июня. Указывалось, что эти названия не соответствуют орфографическим, грамматическим и словообразовательным нормам украинского языка или содержат идеологемы, связанные с российской имперской политикой в Украине.

К примеру, город Запоріжжя предложили переименовать в Запорожжя, а Бровари – в Броварі.

В Офисе уполномоченного по защите государственного языка проанализировали этот список и потребовали отменить его и утвердить новый. Уполномоченный Тарас Кремень отметил, что Нацкомиссия вышла за пределы установленных законом полномочий.

В самой комиссии рассказывали, что их решение – это только рекомендация, а фактические изменения должны принимать община, органы местного самоуправления. Что касается Запорожья, то к Нацкомиссии было обращение, в частности от жителей города, с просьбой рассмотреть переименование, что члены ведомства и сделали.