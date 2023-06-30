Запоріжжя не перейменують. Нацкомісія більше не рекомендує змінити назву цього й низки інших міст

Нацкомісія зі стандартів державної мови оновила перелік населених пунктів, назви яких не відповідають нормам української мови. Відповідний список оприлюднено на сайті відомства.

Зокрема, в переліку більше немає Запоріжжя, рекомендація щодо перейменування якого викликала хвилю обговорень.

Тепер невідповідними вважаються назви лише 10 міст (раніше було понад 20). Ідеться про:

Бровари (Київська область);

Сєвєродонецьк, Сорокине, Первомайськ, Хрустальний, Боково-Хрустальне (Луганська область);

Южноукраїнськ, Первомайськ (Миколаївська область);

Южне (Одеська область);

Первомайський (Харківська область).

При оновленні списку, крім Запоріжжя, вирішили виключити такі міста:

Щолкіне (АР Крим);

Дебальцеве, Докучаєвськ, Єнакієве, Жданівка, Красногорівка (Донецька область);

Новомосковськ, Першотравенськ (Дніпропетровська область);

Молодогвардійськ (Луганська область);

Червоноград (Львівська область);

Красноград (Харківська область);

Ватутіне (Черкаська область).

Загалом у новому переліку вказано 361 населений пункт. Тоді як у попередньому варіанті їх було 1424.

Нагадаємо, що перший перелік населених пунктів, назви яких потребують зміни, Нацкомісія зі стандартів державної мови оприлюднила 27 червня. Вказувалося, що ці назви не відповідають орфографічним, граматичним та словотвірним нормам української мови або містять у назві ідеологеми, пов’язані з російською імперською політикою в Україні.

Наприклад, місто Запоріжжя запропонували перейменувати на Запорожжя, а Бровари – на Броварі.

В Офісі уповноваженого із захисту державної мови проаналізували цей перелік і вимагали скасувати його та затвердити новий. Уповноважений Тарас Кремінь зазначив, що Нацкомісія вийшла за межі визначених законом повноважень.

У самій комісії розповідали, що їхнє рішення – це лише рекомендація, а фактичні зміни мають ухвалювати громада, органи місцевого самоврядування. Що стосується Запоріжжя, то Нацкомісія мала звернення, зокрема від жителів міста, з проханням розглянути перейменування, що члени відомства й зробили.