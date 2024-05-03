Поселку при Змиевской ТЭС хотят дать статус города

Кабинет министров на заседании 3 мая одобрил проект постановления Верховной Рады об отнесении поселка Слобожанское Чугуевского района Харьковской области к категории городов. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Отметим, что Слобожанское находится рядом с озером Лиман, на котором расположено градообразующее предприятие – Змиевская теплоэлектростанция, разрушенная в результате российской атаки 22 марта 2024 года.

Населенный пункт, который до декоммунизации 2016 года назывался Комсомольское, был основан в 1956 году, когда началось строительство ТЭС. В 1960 году ему был предоставлен статус пгт.

Это один из крупнейших по населению поселков в Украине: в 1990-е годы в нем проживало более 16 тысяч жителей. По состоянию на начало 2022 года Госслужба статистики оценивала этот показатель в 13,7 тысячи человек.

Напомним, что предыдущим пгт, которому был присвоен статус города, раньше была Решетиловка Полтавской области. 7 ноября 2017 года она стала 460-м городом в Украине.

В свою очередь, в январе текущего года, когда вступил в силу соответствующий закон и был принят соответствующий приказ Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры, в Украине был ликвидирован статус пгт, которые автоматически превратились в поселки. Последние, в отличие от пгт, считаются сельскими населенными пунктам, а не городскими.

В то же время законом предусмотрено, что отнесение поселков к категории городов осуществляется Радой по представлению Кабмина на основании обращения местного совета. Для этого населенный пункт должен отвечать условию о компактности застройки и численности жителей от 10 тысяч.

Добавим, что в результате декоммунизации название Слобожанское получили еще один поселок в Харьковской области (бывшее Чапаево, ныне входит в Кегичевскую общину), а также поселок, являющийся пригородом Днепра (бывшее Юбилейное, стало центром общины с тем же названием, что и с центром в экс-Комсомольском). Всего же в Харьковской области название Слобожанское имеют ныне шесть населенных пунктов.