Брокер з інвестзастосунку monobank потрапив під санкції України: що робити клієнтам

Співзасновник monobank Олег Гороховський повідомляє про рішення Ради національної безпеки та оборони ввести санкції проти компанії Exante, яка є брокером у застосунку для інвестицій mono invest.

"Важливе оголошення для тих, хто користується застосунком mono invest. Щойно РНБО включив до списку санкцій компанію Exante, яка є брокером у нашому застосунку для інвестицій", - написав він у Telegram-каналі.

В зв'язку з цим, за словами Гороховського, усі клієнти, які мають позиції у цінних паперах у mono invest, мають отримати повідомлення, в якому їм буде запропоновано погодитись закрити позицію та повернути гроші на картку.

Позиції в цінних паперах тих клієнтів, які натиснуть у повідомленні "Згоден" або не натиснуть нічого до 22:30, будуть закриті, а їх кошти повернуто на карти. Натомість позиції тих клієнтів, які в повідомленні натиснуть "Не згоден", закриті не будуть, втім доступ до їхніх акцій та коштів, витрачених на них, буде можливий лише після зняття санкцій.

Нагадаємо, що раніше у середу президент Володимир Зеленський ввів у дію пакет санкцій, що стосується здебільшого компаній власників українського Сенс Банку (колишнього Альфа-Банку Україна), зокрема російського "АльфаСтрахування" та пов'язаних з ним як російських, так і кіпрських компанії (проти самого російського Альфа-Банку санкції Україна ввела ще в жовтні 2022 року).

Серед фігурантів нових обмежень є й кіпрська компанія EXT Ltd (попередня назва M & L Invest Union Markets Ltd). Як свідчать дані на сайті Комісії з цінних паперів та бірж Кіпру, саме за нею стоїть бренд Exante. Нагадаємо, що інвестиційний застосунок у співпраці з Exante monobank запустив з лютого 2022 року.

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