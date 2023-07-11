У monobank сказали, коли виплатять клієнтам гроші, що застрягли на рахунках підсанкційного інвестброкера

Співзасновник monobank Олег Гороховський заявляє, що на рахунках брокерської компанії Exante, що 5 липня потрапила під санкції України, було на той момент 5,5 мільйона доларів користувачів його застосунку для інвестицій mono invest, але вже 12 липня кошти їм мають повернути. Про це він розповів у своєму Telegram-каналі.

"Вже шість днів нічим не займаємося, окрім питання повернення клієнтських грошей... Ми провели переговори з брокером, який одразу погодився їх повернути, паралельно ми звернулися за допомогою до Національного банку України. Проблема полягає в тому, що незважаючи на те, що платіж відправлений з рахунків санкційної компанії, ці гроші належать не їй, а нашим клієнтам", - зазначив бізнесмен.

За його словами, наразі monobank намагається заручиться підтримкою регулятора, який би визначив, що транзакція з повернення клієнтських грошей не буде порушенням закону про санкції.

Підприємець додав, що цим питанням опікується особисто голова НБУ Андрій Пишний, його заступник Дмитро Олійник, а також допомогу надає перший віце-прем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко.

"Сьогодні ввечері ми отримали гроші від брокера, і щойно Дмитро Олійник написав мені, що завтра НБУ дозволить нам діяти на власний розсуд за наявності підстав. А який може бути у нас "розсуд"? Ми вже не спимо п'ять ночей - все вигадуємо, як повернути гроші клієнтам", - написав він.

Гороховський подякував всім клієнтам за терпіння, а Свириденко, Пишному та Олійнику - за "реальну допомогу та вміння брати на себе відповідальність за складні рішення".

Таким чином, як вказав він, кошти мають повернутися клієнтам вже 12 липня. Співзасновник monobank закликав вкладатися в облігації внутрішньої держпозики, з сумом додавши, що інвестування в "акції Apple - це не наш шлях".

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