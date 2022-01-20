monobank запускает пилотный проект для торговли акциями с 1 февраля, — Гороховский

Проект по продаже акций в приложении monobank стартует с 1 февраля как пробная версия. А уже с марта все клиенты смогут торговать ценными бумагами мировых компаний.

При этом банк столкнулся с рядом трудностей, которые могли заблокировать запуск даже бета-версии, сообщил один из учредителей банка Олег Гороховский.

Банкир рассказал, что в начале работы над проектом банк потратил более трех месяцев на ожидание согласования заявки в Interactive Brokers, однако получил отказ. После этого monobank решил сотрудничать с онлайн-брокером Exante.

"На этой неделе, когда до старта бета-теста оставалось меньше недели, возникла регуляторная проблема, которая могла полностью заблокировать старт проекта. От отчаяния мне пришлось обратиться за помощью к главе Офиса президента Андрею Ермаку, с которым до этого я был незнаком. К огромному удивлению, Офис президента в лице Ростислава Шурмы вместе с главой Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Русланом Магомедовым решили нашу проблему за один день", — рассказал Гороховский.

Он отметил, что в настоящее время больше ничего не мешает monobank запускать приложение для торговли акциями. Вскоре банк начнет отправлять приглашения клиентам на установку и тестирование нового приложения.

"У нас можно будет покупать все бумаги из списка S&P500 на старте и несколько самых популярных ETF с 1 февраля", — добавил Гороховский.

Ранее он обещал, что банк сделает продукт очень простым и удобным для пользователей, чтобы любой клиент мог купить себе акции Tesla и чувствовать себя Уорреном Баффеттом.

Тариф составит 0,3% (минимум 1$) от суммы операции покупки/продажи, а до 1 апреля будет действовать акционный тариф 0,01%. Котировки будут проходить в режиме онлайн. Торговые сессии проходят в рабочие дни с 16:30 до 23:00.

В monobank появилась возможность оставить заявку на подключение к торговле ценными бумагами еще в декабре 2021 года. Пока она есть только в iOS-версии приложения, а в Android появится чуть позже.