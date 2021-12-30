Гороховский рассказал, как можно будет торговать акциями через monobank

В мобильном банке monobank готовятся к запуску нового сервиса — торговле ценными бумагами. В банке обещают сделать продукт очень простым и удобным для пользователей, чтобы любой клиент мог купить себе акции Tesla и чувствовать себя Уорреном Баффеттом.

Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский.

"Когда запросы от наших клиентов на этот продукт стали появляться под каждым постом, а ставки по валютным депозитам опустились до неприличного уровня, мы поняли, что тянуть дальше нельзя, и решили им заняться. Но был один нюанс: мы ничего в этом не понимали. И, отвечая на вопрос, стоит ли добавлять операции на фондовых рынках в monobank, мы не начинали этот проект во многом потому, что не знали, как это правильно сделать", — подчеркнул Гороховский.

По его словам, возможность торговли акциями станет фишкой monobank.

"Мы хотим сделать так, чтобы порог входа в этот продукт был настолько простым, чтобы мой водитель мог купить себе акции Tesla и чувствовать себя Уорреном Баффеттом", — заявил Гороховский.

Он подчеркнул, что банк планирует сделать продукт очень простым.

"Это будет история не только про бумаги, допущенные к обращению в Украине и по которым нет в Украине достаточной ликвидности. Целимся в аудиторию с сумой инвестиций до $30 тысяч и рассчитываем на средний чек в проекте не более $2-3 тысяч", — рассказал Гороховский.

По его словам, monobank делает этот проект с одним из самых популярных европейских онлайн-брокеров Exante и планирует полноценную торговлю на ведущих мировых площадках по всем бумагам из списка S&P 500. Ввод и вывод средств для торговли будет осуществляться молниеносно в долларах США, и для этого нужен е-лимит.

"В этом месте вы подумаете: "е-лимит – всё понятно, не интересно:(". И ошибётесь! Вы даже не заметите, как мы его вам оформим, пока вы пополняете счет в приложении и выбираете, какие акции купить. Всё без трения и головной боли. Ваши деньги лежат на счету в Exante, и мы просто делаем удобный инструмент торговли на достаточно продвинутой торговой платформе. Ввод/вывод и торговля в долларах США — и никаких двойных конвертаций", — подчеркнул Гороховский.

Старт бета-теста начнется в январе. В monobank уже получили более 100’000 заявок клиентов в предзаказе.

"Это будет отдельное приложение "mono invest". Мы понимаем, что для клиентов, которые купили акции, при входе в приложение важно только текущее состояние инвестиционного счета, и поэтому не стали делать этот продукт внутри основного приложения, чтобы не усложнять основное приложение и дать клиентам-инвесторам сразу то, за чем они пришли", — заявил Гороховский.

По его словам, тариф составит 0,3% (минимум 1$) от суммы операции покупки/продажи, а до 1.04.22 будет действовать акционный тариф 0,01%. Котировки будут проходить в режиме онлайн. Торговые сессии проходят в рабочие дни с 16:30 до 23:00.

"По закону мы являемся налоговым агентом и рассчитаем все налоги и удержим их при выводе средств. Обратите внимание! Не при продаже каждой бумаги, а при выводе средств с Exante: так как ваша торговля может приносить вам не только прибыль, но и убытки, налоги будут удержаны только в момент вывода вашего инвестиционного результата в течение года. Если в течение года вы не будете выводить средства с брокерского счета, налоги будут удержаны по итогу года от вашего инвестиционного результата за год", — заявил Гороховский.

Напомним, в monobank появилась возможность оставить заявку на подключение к торговле ценными бумагами. Пока она есть только в iOS-версии приложения, а в Android появится чуть позже.