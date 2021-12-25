Monobank выдал в Великобритании около 20 тысяч карт – Гороховский

С марта 2020 года виртуальное финансовое учреждение monobank выдало 20 тысяч карт в Великобритании под брендом Koto.

Об этом сообщил сооснователь monobank Олег Гороховский, передает "НВ.Бизнес".

"Наш Koto стартовал, выдано порядка 20 тысяч карт, и сейчас мы решили сделать небольшой pivot, меняем продукт на более привычный. Кстати, он будет больше похож на то, что мы в Украине сделали... Мы попробуем его продавать в сегменте клиентов, которые пока не сформировали кредитную историю и которым классические банки не выдают кредиты", – рассказал Гороховский.

По его словам, в Англии monobank не ожидает такого успеха, как в Украине.

Гороховский добавил, что планирует увеличить количество клиентов до 10 – 15 млн, однако пока не рассматривает другие рынки.

Напомним, Гороховский заявил, что уже в первом квартале 2022 года у бренда будут собственные банкоматы.

Ранее monobank, в связи с тем, что платежные системы Visa и Mastercard с 26 ноября снизили размер ставки внутригосударственных межбанковских комиссий в Украине до 1,2%, был вынужден снизить начисление процентов на текущие счета клиентов, а также уменьшить размер кешбэка.

Также monobank внедрил услугу "Выплата зарплаты по реестру", которая упрощает бухгалтерам предприятий перевод зарплат на карты необанка.